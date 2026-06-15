16:39 22/5/2026
16:39 22/5/2026
Sức khỏe
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Tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, giúp đỡ người khó khăn, anh Mai Thanh Chiến (TP.HCM) vẫn muốn viết tiếp chương cuối cuộc đời bằng tâm nguyện hiến xác cho y học khi nằm xuống.
14:56 20/5/2026
14:56 20/5/2026
Sức khỏe
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Trong giây phút tiễn biệt chồng, vợ của anh B.X.T. (39 tuổi, ở Phú Thọ) không kìm được nước mắt. Chị và mẹ chồng ôm hôn người thân yêu của mình trước khi rời xa mãi mãi.
13:08 6/5/2026
13:08 6/5/2026
Sức khỏe
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Bé trai 2 tuổi đã có thể ăn uống bình thường, đỡ khóc. Trước đó, trẻ nhập viện với thương tích nặng, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận và nhiều dấu vết xây xước khắp cơ thể.
20:27 9/4/2026
20:27 9/4/2026
Sức khỏe
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3 bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được hồi sinh sự sống nhờ tạng hiến của nữ du khách 19 tuổi người Anh.
10:15 7/4/2026
10:15 7/4/2026
Sức khỏe
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Trong giây phút tiễn biệt con, bố mẹ của cô gái O.S.W (19 tuổi, người Anh) không kìm được nước mắt. Bố mẹ ôm hôn đứa con lần cuối trước khi phải rời xa mãi mãi.
09:00 5/4/2026
09:00 5/4/2026
Sức khỏe
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Người đàn ông khoảng 40 tuổi bất ngờ mất ý thức, ngừng tuần hoàn khi đang ngồi tại quán cà phê ở Long Biên (Hà Nội) được bác sĩ trẻ nhanh chóng ép tim cứu sống.
18:24 30/3/2026
18:24 30/3/2026
Sức khỏe
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Người phụ nữ 40 tuổi (ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) được đưa đến khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, với nửa cán dao gọt trái cây lộ ra ngoài, phần lưỡi cắm sâu vào vùng lưng.
11:57 21/2/2026
11:57 21/2/2026
Sức khỏe
24.6K
Vụ nổ mìn ở phường Nghi Sơn tối 18/2 khiến 10 người bị thương, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực phải kích hoạt báo động đỏ, khẩn trương cấp cứu.
10:40 13/1/2026
10:40 13/1/2026
Sức khỏe
8.7K
Anh H.N.S (25 tuổi, Ninh Bình) không may bị tai nạn giao thông trong buổi tối cuối cùng của năm 2025. Cha anh nghẹn ngào, nén đau thương, quyết định hiến tạng con trai để hồi sinh những cuộc đời khác.
14:16 11/12/2025
14:16 11/12/2025
Mẹ và Bé
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Em bé 4 tháng tuổi mắt chăm chú vào camera, miệng "ngân nga" như đang tập hát khiến dân mạng mê mẩn.