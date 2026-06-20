Cận cảnh trực thăng đưa nữ du khách từ đảo Phú Quý vào TP.HCM cấp cứu
Người nhà của một nữ du khách bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, tình trạng sức khoẻ nguy kịch đã thuê trực thăng đưa bệnh nhân vào TP.HCM cấp cứu.
Đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM liên tục nhắc người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Người nhà của một nữ du khách bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, tình trạng sức khoẻ nguy kịch đã thuê trực thăng đưa bệnh nhân vào TP.HCM cấp cứu.
Tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, giúp đỡ người khó khăn, anh Mai Thanh Chiến (TP.HCM) vẫn muốn viết tiếp chương cuối cuộc đời bằng tâm nguyện hiến xác cho y học khi nằm xuống.
Trong giây phút tiễn biệt chồng, vợ của anh B.X.T. (39 tuổi, ở Phú Thọ) không kìm được nước mắt. Chị và mẹ chồng ôm hôn người thân yêu của mình trước khi rời xa mãi mãi.
Bé trai 2 tuổi đã có thể ăn uống bình thường, đỡ khóc. Trước đó, trẻ nhập viện với thương tích nặng, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận và nhiều dấu vết xây xước khắp cơ thể.
3 bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được hồi sinh sự sống nhờ tạng hiến của nữ du khách 19 tuổi người Anh.
Trong giây phút tiễn biệt con, bố mẹ của cô gái O.S.W (19 tuổi, người Anh) không kìm được nước mắt. Bố mẹ ôm hôn đứa con lần cuối trước khi phải rời xa mãi mãi.
Người đàn ông khoảng 40 tuổi bất ngờ mất ý thức, ngừng tuần hoàn khi đang ngồi tại quán cà phê ở Long Biên (Hà Nội) được bác sĩ trẻ nhanh chóng ép tim cứu sống.
Người phụ nữ 40 tuổi (ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) được đưa đến khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, với nửa cán dao gọt trái cây lộ ra ngoài, phần lưỡi cắm sâu vào vùng lưng.
Vụ nổ mìn ở phường Nghi Sơn tối 18/2 khiến 10 người bị thương, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực phải kích hoạt báo động đỏ, khẩn trương cấp cứu.
Anh H.N.S (25 tuổi, Ninh Bình) không may bị tai nạn giao thông trong buổi tối cuối cùng của năm 2025. Cha anh nghẹn ngào, nén đau thương, quyết định hiến tạng con trai để hồi sinh những cuộc đời khác.