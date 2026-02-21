10:40 13/1/2026
Sức khỏe
8.1K
Anh H.N.S (25 tuổi, Ninh Bình) không may bị tai nạn giao thông trong buổi tối cuối cùng của năm 2025. Cha anh nghẹn ngào, nén đau thương, quyết định hiến tạng con trai để hồi sinh những cuộc đời khác.
14:16 11/12/2025
Mẹ và Bé
8.4K
Em bé 4 tháng tuổi mắt chăm chú vào camera, miệng "ngân nga" như đang tập hát khiến dân mạng mê mẩn.
08:48 31/10/2025
Sức khỏe
3.0K
Trực tiếp lễ ra mắt thương hiệu sữa cao cấp toàn cầu GippsNature và hai sản dòng phẩm mới: GippsNature Organic A2, Nutifood Australia GrowPLUS+ A2.
23:08 27/10/2025
Sức khỏe
2.2K
Trước tình trạng nước lũ tràn vào các khoa, phòng, trung tâm, Bệnh viện Trung ương Huế chủ động di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế để đảm bảo an toàn.
11:01 16/10/2025
Sức khỏe
1.7K
Trong lúc làm thủ tục hành chính, một người đàn ông ở Nghệ An bất ngờ xông vào phòng cấp cứu, cầm bút đòi tấn công một nữ bác sĩ.
10:14 25/9/2025
Thành tựu Y khoa
1.0K
Trong khoảnh khắc các bác sĩ tỉ mỉ xử lý khối u trong não, người đàn ông 44 tuổi vẫn tỉnh táo, tay ôm guitar ngân vang giai điệu quen thuộc.
15:49 15/8/2025
Sức khỏe
2.4K
Khi đang làm việc, 2 công nhân không may bị điện giật dẫn đến ngưng tim, ngưng thở. Các y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cấp cứu và đã cứu sống bệnh nhân một cách kỳ diệu.
10:00 21/6/2025
Sức khỏe
18
95% trẻ thiếu vitamin D, 69% thiếu canxi và nhiều vi chất khác do khẩu phần mất cân đối, theo Seanuts II. Chuyên gia gợi ý cách lấp đầy lỗ hổng vi chất dễ áp dụng hàng ngày.
10:18 15/5/2025
Sức khỏe
1.3K
Sáng 11/5 tại TP.HCM, Herbalife phối hợp tổ chức “Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam” lần thứ 4 với nhiều hoạt động đặc sắc hướng đến lối sống lành mạnh.
21:50 5/5/2025
Sức khỏe
18
2.7K
Bệnh nhi 4 tuổi ở Nam Định là trường hợp khiến dư luận xót xa sau khi video về vụ tai nạn lan truyền tối 3/5. Đang chơi gần nhà, bé không may bị xe ba bánh tự chế cán qua người.