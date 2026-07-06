BV Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được cấp giấy phép hoạt động

Sau khi được Đoàn thẩm định của Bộ Y tế đánh giá đủ điều kiện hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức khai trương vào ngày 9/7.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã vượt thẩm định cấp phép, sẵn sàng đi vào hoạt động.

Sáng 6/7, Đoàn thẩm định cấp giấy phép hoạt động của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tiến hành thẩm định toàn diện các điều kiện hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước thời điểm chính thức đưa bệnh viện vào vận hành.

Đoàn thẩm định do TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã công bố quyết định thành lập Đoàn thẩm định, thông qua chương trình làm việc và nghe lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức báo cáo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động. Nội dung báo cáo tập trung vào quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cũng như năng lực chuyên môn của cơ sở mới.

Theo chương trình, Đoàn tiến hành khảo sát thực tế và kiểm tra toàn diện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, các khoa, phòng chức năng, quy trình chuyên môn cùng các điều kiện bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh.

TS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong quá trình kiểm tra, các thành viên Đoàn thẩm định đã trực tiếp trao đổi, góp ý và đánh giá từng nội dung theo quy định của Bộ Y tế nhằm bảo đảm bệnh viện đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Kết thúc buổi làm việc, trên cơ sở kết quả thẩm định thực tế, Đoàn thống nhất đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để được cấp Giấy phép hoạt động.

Việc hoàn thành công tác thẩm định được xem là bước cuối cùng, tạo tiền đề để bệnh viện hoàn tất các thủ tục pháp lý trước khi chính thức vận hành. Theo kế hoạch, lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ được tổ chức vào ngày 9/7.

Sự kiện đánh dấu việc đưa vào hoạt động một bệnh viện ngoại khoa chuyên sâu tuyến cuối tại khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực để cơ sở mới có thể vận hành ngay sau khi được bàn giao.

Theo đó, khoảng 400 bác sĩ, điều dưỡng sẽ được luân phiên điều động từ cơ sở chính về công tác tại Ninh Bình. Bệnh viện cũng đã xây dựng phương án luân chuyển cán bộ, bố trí nơi ăn ở, phương tiện đi lại và các điều kiện hậu cần nhằm bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh diễn ra thông suốt ngay từ những ngày đầu.

Ngay khi đi vào hoạt động, cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai nhiều chuyên khoa trọng điểm như cấp cứu, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật tiêu hóa cùng các lĩnh vực ngoại khoa thường quy.

Để bảo đảm tiến độ vận hành, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất việc bàn giao hạ tầng và các điều kiện kỹ thuật. Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế được giao chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Các phần việc trọng tâm gồm vệ sinh công nghiệp, bàn giao cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, kiểm định hệ thống khí y tế, hệ thống nước RO cùng toàn bộ các hệ thống kỹ thuật phục vụ khám, chữa bệnh. Tất cả phải hoàn thành trước ngày 8/7 để bệnh viện sẵn sàng khai trương và tiếp nhận người bệnh theo đúng kế hoạch.