Bộ Y tế yêu cầu truy nguồn vụ nghi ngộ độc cơm gà ở Cam Ranh

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa khẩn trương điều tra vụ nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà, đồng thời tập trung điều trị bệnh nhân và công khai kết quả.

Nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tại một quán cơm gà ở Khánh Hòa. Ảnh: Cơm gà Quỳnh Nga.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đề nghị khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý liên quan vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận, ngày 2/7, nhiều người sau khi ăn tại quán cơm gà Quỳnh Nga ở phường Cam Ranh đã xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu, điều trị.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế đang tiếp nhận bệnh nhân tập trung tối đa nguồn lực để điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của người bệnh, hạn chế ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng.

Song song với công tác điều trị, ngành y tế địa phương phải khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ là nguyên nhân gây ngộ độc.

Cơ quan chức năng cần tiến hành lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có). Kết quả điều tra phải được công khai kịp thời để cảnh báo người dân, góp phần phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó, các cơ sở phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm điều kiện vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Người dân cũng được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng dịch vụ ăn uống tại các cơ sở bảo đảm điều kiện vệ sinh, đặc biệt trong các sự kiện tập trung đông người.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm, gồm Chỉ thị số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 656 của Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và Công văn số 848 về bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố.

Đồng thời, địa phương cần theo dõi sát tình hình, thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo quy định, chủ động cung cấp thông tin chính thức về vụ việc và sớm công bố kết quả điều tra để cảnh báo cộng đồng. Toàn bộ kết quả xử lý vụ việc phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.