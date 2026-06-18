Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 218 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đề nghị điều tra vụ việc hơn 200 người phải nhập viện cấp cứu sau ăn bánh mì.

Sau khi ăn bánh mì từ một cơ sở tại Đồng Tháp, 218 người phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Kanda-kanko.

Theo báo cáo mới nhất của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), tính đến 8h ngày 18/6, số trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) đã tăng lên 218 ca.

Các bệnh nhân đều xuất hiện những triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, đau đầu và mệt mỏi. Hiện các trường hợp này được theo dõi, điều trị tích cực tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đáng chú ý, đây là vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm thứ hai liên quan đến cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc trong thời gian gần đây. Theo Cục An toàn thực phẩm, sự việc tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời gây lo ngại trong dư luận.

Trước diễn biến trên, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tập trung tối đa nguồn lực để cấp cứu, điều trị người bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng và tuyệt đối không để xảy ra không qua khỏi.

Cùng với công tác điều trị, các cơ quan chức năng được yêu cầu nhanh chóng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên nhân vụ việc. Việc kiểm tra cần làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu cho cơ sở bánh mì Hồng Ngọc, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Ngoài ra, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt đối với các loại thức ăn đường phố và thực phẩm chế biến sẵn. Các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ nghiêm quy trình từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến đến bảo quản thực phẩm.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Đạo Thạnh, vụ việc bắt đầu từ trưa 16/6 và kéo dài đến chiều tối ngày 17/6, khi hàng loạt người dân xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe và phải nhập viện cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu, các trường hợp nghi ngộ độc đều có liên quan đến việc sử dụng bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 trên địa bàn phường.

Những ca bệnh đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 11h30 ngày 16/6. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, số bệnh nhân đã tăng lên 93 người. Đến sáng 18/6, con số này tiếp tục tăng mạnh lên 218 trường hợp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Đạo Thạnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất đối với hộ kinh doanh bánh mì Hồng Ngọc 37. Cơ sở này bị yêu cầu tạm ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 19h ngày 16/6 để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân vụ việc đang gặp nhiều khó khăn do cơ quan chức năng không thể thu thập được mẫu thực phẩm mà các bệnh nhân đã sử dụng.