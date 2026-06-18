Có nên nhúng kem đánh răng vào nước trước khi đánh?

Nhiều người có thói quen làm ướt bàn chải hoặc nhúng kem đánh răng vào nước trước khi đánh răng mà không biết điều này có thể làm giảm hiệu quả làm sạch.

Nhúng kem đánh răng vào nước trước khi đánh là thói quen phổ biến của rất nhiều người. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều người có thói quen làm ướt bàn chải, sau đó mới cho kem đánh răng và bắt đầu chải răng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nha khoa, việc này có thể làm giảm hiệu quả làm sạch răng và khả năng phòng ngừa sâu răng của kem đánh răng chứa fluoride.

Làm giảm hiệu quả của kem đánh răng

Theo EBC News, chuyên viên vệ sinh răng miệng Erika Gunji thuộc Phòng khám Nha khoa Daijingu (thành phố Funabashi, tỉnh Chiba, Nhật Bản), cho biết việc làm ướt bàn chải trước khi đánh răng có thể làm loãng các thành phần trong kem đánh răng, từ đó làm giảm tác dụng chống sâu răng.

Ngoài ra, nước còn khiến kem đánh răng tạo bọt nhanh hơn, làm người dùng khó cảm nhận chính xác vị trí đang chải, dẫn đến lực ma sát không đủ và việc làm sạch răng không được toàn diện.

Erika Gunji cho biết kem đánh răng bị làm loãng sẽ tạo nhiều bọt trong thời gian ngắn. Điều này dễ khiến nhiều người lầm tưởng rằng răng đã được làm sạch hoàn toàn. Thực tế, lượng bọt quá nhiều có thể làm giảm ma sát giữa bàn chải và bề mặt răng, khiến mảng bám và cặn thức ăn vẫn còn tồn đọng trong các kẽ răng. Kết quả là hiệu quả làm sạch và phòng ngừa sâu răng bị suy giảm đáng kể.

"Đánh răng khô" giúp fluoride phát huy tối đa tác dụng

Theo United Daily News, bác sĩ nha khoa Hoàng Bân Dương, Giám đốc Pro Dent Dental Clinic tại Đài Bắc (Đài Loan), cũng thường xuyên khuyến khích mọi người áp dụng phương pháp này. Ông cho biết các nghiên cứu nha khoa đã xác nhận fluoride có tác dụng tăng cường men răng và phòng ngừa sâu răng. Vì vậy, nhiều quốc gia khuyến khích sử dụng kem đánh răng chứa fluoride hàng ngày.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, fluoride cần có đủ thời gian tiếp xúc với bề mặt răng. Đồng thời, quá trình chải răng phải tạo được lực ma sát thích hợp để loại bỏ mảng bám vi khuẩn.

Theo bác sĩ Hoàng Bân Dương, thay vì làm ướt bàn chải, người dùng chỉ cần lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ lên bàn chải sạch và đánh răng trực tiếp theo phương pháp "đánh răng khô". Cách này giúp kem đánh răng tiếp xúc lâu hơn với răng, hỗ trợ loại bỏ mảng bám và tăng hiệu quả của fluoride.

Bác sĩ Hoàng Bân Dương cũng cảnh báo khi kem đánh răng tạo quá nhiều bọt, fluoride dễ bị pha loãng. Đồng thời, nhiều người có xu hướng kết thúc việc đánh răng sớm hoặc nhổ kem đánh răng ra nhanh vì cảm giác đầy bọt trong miệng. Những thói quen này đều khiến hiệu quả làm sạch răng bị ảnh hưởng.

Đánh răng khô giúp kem đánh răng tiếp xúc lâu hơn với răng, hỗ trợ loại bỏ mảng bám và tăng hiệu quả của fluoride. Ảnh: Freepik.

Không nên đánh răng ngay sau bữa ăn

Bác sĩ Hoàng Bân Dương khuyến cáo mọi người nên đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày. Buổi sáng sau khi thức dậy nên chải cả lưỡi để loại bỏ lớp rêu lưỡi, đồng thời nhất định phải đánh răng trước khi đi ngủ vào buổi tối, bởi trong lúc ngủ, lượng nước bọt tiết ra giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn trong khoang miệng phát triển.

Sau mỗi bữa ăn, có thể dùng chỉ nha khoa để làm sạch kẽ răng trước, sau đó súc miệng bằng nước sạch nhằm loại bỏ thức ăn thừa và cân bằng lại độ pH trong khoang miệng. Nên đợi khoảng 15-20 phút rồi mới đánh răng. Nguyên nhân là các thành phần trong thức ăn có thể bị vi khuẩn chuyển hóa thành các chất có tính axit. Nếu đánh răng ngay sau khi ăn, men răng đang ở trạng thái mềm hơn bình thường sẽ dễ bị tổn thương, thậm chí làm tăng nguy cơ mất khoáng (khử khoáng) ở răng.

Ngoài ra, sau khi đánh răng chỉ nên súc miệng nhẹ bằng một lượng nước nhỏ trong khoảng 10 giây. Tránh súc miệng nhiều lần hoặc dùng quá nhiều nước vì có thể rửa trôi lớp fluoride còn bám trên răng. Trong vòng 30 phút sau khi đánh răng nên hạn chế ăn uống hoặc uống nước để fluoride có đủ thời gian phát huy tác dụng trong khoang miệng.

Ngoài ra, sau khi đánh răng xong, cần rửa sạch bàn chải thật kỹ. Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt các sợi lông bàn chải để loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn còn sót lại. Sau khi rửa sạch, hãy giũ khô nước và đặt bàn chải theo tư thế dựng đứng để ráo tự nhiên.

Nếu trong gia đình có nhiều bàn chải được cất chung một chỗ, cần tránh để các đầu bàn chải chạm vào nhau nhằm ngăn ngừa tình trạng lây nhiễm chéo vi khuẩn giữa các thành viên.