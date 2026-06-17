Hành trang giúp con tận hưởng mùa hè trọn vẹn

Mùa hè mang đến trải nghiệm mới nhưng đòi hỏi bé có thể trạng tốt để thích nghi. Việc xây dựng nền tảng sức khỏe từ sớm giúp con duy trì năng lượng xuyên suốt kỳ nghỉ.

Sau 9 tháng đến trường, cơ thể con đã quen nhịp độ sinh hoạt được thiết lập sẵn từ việc thức dậy, ăn uống đến nghỉ ngơi. Khi mùa hè gõ cửa, chu kỳ này nhường chỗ cho kế hoạch vui chơi và khám phá nhiều hơn, cường độ vận động ngoài trời tăng lên đòi hỏi bé phải có sức khỏe thật tốt. Để tận hưởng trọn vẹn mùa hè, sự chuẩn bị kỹ về thể chất đóng vai trò cốt lõi giúp con hạn chế tình trạng đuối sức.

Mùa của trải nghiệm và khám phá điều mới

Hè đến, nhiều gia đình cho con đi du lịch hoặc đăng ký khóa học bơi lội, tham gia trại hè, lớp học kỹ năng… Môi trường mới tạo điều kiện để bé cọ xát thực tế, rèn tính tự lập và mở rộng mối quan hệ xã hội. Thông qua việc giao tiếp với bạn mới và tiếp cận “bài học” ngoài sách vở, con có cơ hội phát triển toàn diện hơn.

Tuy nhiên, đằng sau sự hào hứng của trải nghiệm mới là quá trình cơ thể phải thích nghi cùng lúc với nhiều thay đổi. Một chuyến du lịch đến vùng đất mới kéo theo sự thay đổi thời tiết, nguồn nước, từ đó có thể ảnh hưởng đến khẩu vị và giờ giấc sinh hoạt của con. Một khóa học hè mới đòi hỏi bé phải tiếp xúc nhiều người hoặc làm quen cường độ học tập khác ngày thường.

Đề kháng khỏe giúp con tự tin tận hưởng hoạt động ngoài trời trong mùa hè.

Khả năng thích nghi của mỗi bé chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có đề kháng. Một cơ thể có hàng rào bảo vệ vững vàng sẽ thích nghi tốt hơn trước thay đổi môi trường, nhịp sinh hoạt và chế độ ăn uống. Bên cạnh đó, nền tảng đề kháng khỏe mạnh quyết định trực tiếp đến khả năng duy trì sức bền và mức độ tập trung của bé. Do đó, con cần được xây dựng đề kháng khỏe để tận hưởng trọn vẹn mùa hè.

Củng cố đề kháng giúp con tận hưởng mùa hè rực rỡ

Chế độ ăn ngủ và sinh hoạt lành mạnh là yếu tố quan trọng nhất giúp con đón hè trong tâm thế vững vàng. Phụ huynh cần thiết lập lại khung giờ ngủ nghỉ khoa học, đảm bảo con có đủ thời gian phục hồi các nhóm cơ sau ngày dài chạy nhảy, đồng thời duy trì thói quen tập thể dục nhẹ nhàng buổi sáng giúp tăng cường quá trình tuần hoàn máu. Đặc biệt, khẩu phần ăn hàng ngày của bé cần cung cấp đầy đủ nhóm chất đa lượng và vi lượng để bù đắp lượng calories tiêu hao.

Bé cần ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý sau ngày dài chạy nhảy.

Ở khía cạnh dinh dưỡng, các dưỡng chất giúp con tăng đề kháng tự nhiên cũng nhận được sự quan tâm của phụ huynh, nổi bật trong số đó là lactoferrin. Đây là loại glycoprotein tự nhiên có trong sữa mẹ, đặc biệt hiện diện với hàm lượng cao trong sữa non. Theo các nghiên cứu khoa học, lactoferrin có khả năng gắn sắt để hạn chế điều kiện phát triển của một số vi sinh vật, đồng thời giữ vai trò điều hòa phản ứng miễn dịch.

Bên cạnh lactoferrin, sữa non 24h còn chứa kháng thể IgG. Đây là loại kháng thể quan trọng tham gia vào quá trình nhận diện và chống lại tác nhân từ môi trường. Đáng chú ý, các dưỡng chất này không hoạt động riêng lẻ, mà có sự cộng hưởng để tạo nên phức hợp tăng đề kháng hiệu quả. Trong khi IgG có trong sữa non 24h tham gia vào cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể, lactoferrin góp phần tạo điều kiện để các thành phần bảo vệ tự nhiên phát huy vai trò hiệu quả hơn. Nhờ đó, nền tảng đề kháng của bé được củng cố toàn diện và vững chắc hơn.

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin bổ sung dưỡng chất thiết yếu, giúp tăng cường đề kháng cho con.

Từ định hướng đó, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được phát triển với phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa IgG và công thức FDI (HMO + FOS). Sự kết hợp này vừa hỗ trợ tăng đề kháng, đồng thời hỗ trợ giảm nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa, góp phần củng cố nền tảng sức khỏe cho bé.

Khi nền tảng đề kháng được xây dựng vững chắc từ sớm, bé có thêm khả năng thích nghi trước mọi sự thay đổi và thoải mái tận hưởng từng trải nghiệm. Từ đó, chuyến đi đầu tiên, kỹ năng mới hay khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè sẽ trở thành ký ức đáng nhớ của tuổi thơ con.