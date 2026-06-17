Có dấu hiệu đột quỵ, người đàn ông ở TP.HCM hành động tự cứu mình

Sau cơn chóng mặt dữ dội khi đang làm việc, người đàn ông nhanh chóng yếu liệt nửa người trái do đột quỵ não. Bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn sau 24 giờ điều trị.

Người nhà chăm sóc cho bệnh nhân sau cơn đột quỵ. Ảnh: Thanh Thuần.

Khoảng 15h ngày 6/6, anh L.V.H. (quê Quảng Bình, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM) đang làm nghề gia công nội thất gỗ tại một công trình ở trung tâm thành phố thì đột ngột xuất hiện cơn chóng mặt dữ dội. Chỉ ít phút sau, tay chân bên trái yếu dần khiến anh không thể tự đi lại.

Nhận thấy tình trạng bất thường, anh H. đã nhờ một tài xế xe công nghệ đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn) cấp cứu.

Khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện yếu liệt nửa người trái, nghi ngờ đột quỵ não cấp. Thời điểm này cách lúc khởi phát triệu chứng khoảng 3 giờ, vẫn nằm trong khoảng thời gian tối ưu để điều trị tái thông mạch bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Trung tâm Hồi sức Cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đột quỵ (Stroke Code), nhanh chóng thăm khám, đánh giá lâm sàng và thực hiện các chẩn đoán hình ảnh cần thiết nhằm loại trừ xuất huyết não, đồng thời đánh giá khả năng tái thông mạch máu não.

Sau hội chẩn, người bệnh được chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết alteplase ngay tại cơ sở 2 để tận dụng tối đa “thời gian vàng” trong điều trị đột quỵ.

Sau khi tình trạng ổn định, bệnh nhân tiếp tục được thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu như MRI não, CT tưới máu và chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy mạch máu não đã tái thông tốt, không còn ghi nhận huyết khối hay tình trạng hẹp đáng kể.

Người bệnh sau đó được chuyển đến Đơn vị Hồi sức tích cực - Chống độc thuộc Khoa Cấp cứu Hồi sức để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Chỉ sau 24 giờ, tình trạng của anh H. cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng tê yếu nửa người bên trái gần như biến mất, khả năng vận động và giao tiếp phục hồi gần như hoàn toàn. Người bệnh tiếp tục được điều trị dự phòng kết hợp phục hồi chức năng nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Thuần.

Theo bác sĩ Huỳnh An Khang, đột quỵ não hiện có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi. Các yếu tố nguy cơ thường gặp gồm tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa, căng thẳng kéo dài và lối sống ít vận động.

“Đột quỵ là tình trạng cấp cứu tối khẩn, thời gian là não. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc đau đầu dữ dội đột ngột và đưa người bệnh đến bệnh viện trong giờ vàng có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hồi phục”, bác sĩ Khang nhấn mạnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Thúy Vân, Phó khoa Cấp cứu Hồi sức, khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, nói đớ hoặc rối loạn ý thức xuất hiện đột ngột.

Khi phát hiện các triệu chứng nghi ngờ, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ trong thời gian sớm nhất để tận dụng “thời gian vàng”, nâng cao cơ hội cứu sống và giảm thiểu di chứng.

Để giảm nguy cơ đột quỵ, người dân cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu; duy trì vận động thể lực ít nhất 150 phút mỗi tuần; hạn chế căng thẳng kéo dài; đồng thời xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất.