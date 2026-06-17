Bác sĩ kinh ngạc phát hiện 2 con giun sống khi mổ u tay

Sau một năm mang khối u đau nhức ở cánh tay, người phụ nữ bất ngờ phát hiện bên trong có hai con ký sinh trùng dài hơn 10 cm đang sống.

Theo Sina, bà Vương (tên đã thay đổi) đến bệnh viện trong tình trạng cánh tay có một khối u đau nhức kéo dài. Khi phẫu thuật mở khối u, các bác sĩ bất ngờ phát hiện hai con giun màu trắng vẫn còn sống bên trong. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định bệnh nhân nhiễm ấu trùng sán dây Spirometra, còn gọi là bệnh nhiễm sán nhái (sparganosis).

Ký sinh trùng dài 10 cm bên trong khối u của người phụ nữ.

Người phụ nữ cho biết đã phát hiện khối u ở cánh tay từ khoảng một năm trước nhưng không quá để tâm. Theo thời gian, khối u lớn dần đến kích thước tương đương quả trứng chim cút, kèm theo cảm giác đau ngày càng rõ nên bà mới quyết định đi khám.

Trong quá trình tìm nguyên nhân, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân thường xuyên mua ếch sống về tự làm thịt tại nhà và có thói quen chế biến các món rau trộn ăn sống. Các chuyên gia cho rằng trong lúc sơ chế ếch, thớt và dao có thể đã bị nhiễm ấu trùng ký sinh trùng. Nếu tiếp tục dùng chung các dụng cụ này để chế biến thực phẩm ăn liền mà không vệ sinh kỹ, ấu trùng có thể theo thức ăn xâm nhập vào cơ thể.

Ấu trùng sán dây Spirometra là giai đoạn non của một loại sán dây ký sinh. Ếch, rắn và một số động vật hoang dã khác là vật chủ trung gian phổ biến của loài ký sinh trùng này.

Con người có thể nhiễm bệnh theo nhiều cách khác nhau, phổ biến nhất là ăn thịt ếch, rắn, lươn, cá chạch hoặc các loại động vật khác chưa được nấu chín kỹ. Ngoài ra, việc uống nước chưa đun sôi, vô tình nuốt phải sinh vật phù du mang ấu trùng trong lúc bơi lội hoặc đắp trực tiếp thịt ếch, thịt rắn sống lên vết thương theo các bài thuốc dân gian cũng có thể dẫn đến nhiễm bệnh.

Khác với nhiều loại giun sán khác phát triển thành dạng trưởng thành trong cơ thể người, ấu trùng Spirometra không trưởng thành mà có thể tồn tại nhiều năm và di chuyển qua nhiều cơ quan khác nhau. Chúng thường ký sinh dưới da, trong cơ, nhưng cũng có thể xâm nhập mắt, nội tạng và thậm chí não bộ.

Biểu hiện thường gặp nhất là xuất hiện các khối u hoặc cục cứng dưới da có thể thay đổi vị trí theo thời gian. Trong những trường hợp nặng hơn, ký sinh trùng có thể gây tổn thương mắt, hệ thần kinh hoặc các cơ quan quan trọng khác.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế ăn thịt động vật hoang dã và tránh sử dụng các thực phẩm chưa được nấu chín kỹ. Các loại thịt tái, thịt sống hoặc thủy sản nước ngọt chế biến chưa kỹ đều có nguy cơ chứa ký sinh trùng.

Để phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng, chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng riêng thớt và dao cho thực phẩm sống và thực phẩm chín; đun sôi nước trước khi uống; nấu chín hoàn toàn thịt, cá; đồng thời duy trì thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Những người có tiền sử ăn thực phẩm sống hoặc tái và xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài nên đi khám để được kiểm tra và điều trị kịp thời.