12 trẻ nhập viện vì Adenovirus, phụ huynh cần lưu ý dấu hiệu này

Một cơ sở y tế tại Phú Thọ đã tiếp nhận 12 trẻ mắc Adenovirus trong một tháng. Bác sĩ cảnh báo bệnh dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm virus khác, khiến nhiều phụ huynh chủ quan.

Adeno là một nhóm virus chứa DNA phổ biến, có khả năng gây nhiễm trùng ở nhiều cơ quan trên cơ thể con người, nhưng phổ biến nhất là đường hô hấp và mắt. Ảnh: CDC/ Dr. G. William Gary, Jr. Creation.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ), từ đầu tháng 7, đơn vị đã tiếp nhận 12 bệnh nhi mắc Adenovirus. Hầu hết trẻ nhập viện với triệu chứng sốt cao, viêm đường hô hấp trên, một số kèm viêm kết mạc mắt.

Điển hình là trường hợp bệnh nhi T.H. (13 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê) nhập viện với biểu hiện sốt cao liên tục lên tới 40°C, kèm theo ho kéo dài và mệt mỏi nhiều. Kết quả xét nghiệm Realtime PCR/test nhanh xác định bệnh nhi dương tính với Adenovirus. Sau 6 ngày điều trị nghiêm ngặt, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và đủ điều kiện xuất viện,

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trương Kim Thiện, Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, Adenovirus là tác nhân thường gặp ở trẻ em, có thể gây viêm đường hô hấp, viêm họng, viêm amidan, viêm kết mạc. Ở những trẻ có hệ miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh lý nền, virus có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi cấp tính, suy hô hấp hoặc nhiễm trùng đa cơ quan.

Đáng chú ý, bệnh chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp (giọt bắn), tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng của người bệnh, hoặc lây nhiễm gián tiếp qua đồ dùng, nguồn nước sinh hoạt/bể bơi bị nhiễm virus.

Các biểu hiện lâm sàng của Adenovirus rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh cúm A, B hoặc các virus hô hấp thông thường khác (như RSV). Bác sĩ Thiện khuyến cáo khi thấy trẻ sốt cao kéo dài trên 3 ngày không hạ, ho, đau họng, đỏ mắt, chảy ghèn mắt, mệt mỏi lừ đừ hoặc bỏ ăn, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán phân biệt và điều trị kịp thời, tránh tự ý dùng kháng sinh tại nhà do kháng sinh không có tác dụng tiêu diệt virus.

Hiện nay, y học thế giới vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu dành riêng cho Adenovirus. Nguyên tắc điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng và ngăn ngừa biến chứng bội nhiễm. Phần lớn trẻ sẽ hồi phục hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách.

Để phòng ngừa bệnh cho trẻ, bác sĩ Thiện khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Đồng thời, vệ sinh đồ chơi, vật dụng cá nhân và giữ môi trường sống sạch sẽ.

Phụ huynh cũng nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người mắc các bệnh đường hô hấp hoặc đau mắt đỏ, đồng thời đeo khẩu trang cho trẻ khi đến nơi đông người hoặc khi trẻ có triệu chứng hô hấp nhẹ.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cho trẻ uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý sẽ góp phần tăng cường sức đề kháng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.