'Dược liệu vàng' giúp bổ máu, dưỡng mắt lại bán rẻ bèo ở chợ

Vào những ngày hè oi bức, một bát canh rau mồng tơi nấu tôm hoặc nấu mướp luôn là lựa chọn hàng đầu để giải nhiệt.

Không chỉ là một loại rau dân dã, ngon miệng trong mâm cơm Việt, rau mồng tơi còn được ví như một "vị thuốc xanh" với nguồn dinh dưỡng phong phú.

Giúp nhuận tràng và trị táo bón

Lợi ích nổi tiếng nhất của rau mồng tơi chính là khả năng nhuận tràng. Một loại chất xơ hòa tan (mucilage) trong loại rau này có khả năng hoạt động như một chất bôi trơn thần kỳ cho hệ tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, từ đó giải quyết triệt để chứng táo bón khó chịu một cách an toàn và tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Đối với những ai đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn duy trì vóc dáng cân đối, rau mồng tơi là một thực phẩm lý tưởng nhờ chứa lượng calo cực thấp (chỉ khoảng 19 calo trong 100 g) nhưng lại cực kỳ giàu nước và chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn.

Vào những ngày hè oi bức, một bát canh rau mồng tơi nấu tôm hoặc nấu mướp luôn là lựa chọn hàng đầu để giải nhiệt. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ giảm hàm lượng cholesterol xấu

Đặc biệt hơn, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng các hợp chất trong mồng tơi có khả năng liên kết với các axit mật trong hệ tiêu hóa, từ đó cản trở và làm giảm quá trình hấp thụ các chất béo có hại cùng cholesterol xấu từ thức ăn vào máu. Cơ chế thông minh này không chỉ giúp bạn quản lý cân nặng hiệu quả mà còn bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

Giảm nguy cơ ung thư

Thiếu khoáng chất, vitamin C và các thành phần khác có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư cổ tử cung và ung thư não. Bằng chứng cho thấy chế độ ăn giàu rau lá xanh giúp bảo vệ khỏi sự phát triển của ung thư. Bổ sung rau mồng tơi vào chế độ ăn uống sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư.

Hỗ trợ trị bệnh thiếu máu

Thiếu máu là hậu quả của sự thiếu sắt. Thiếu sắt dẫn đến lượng hemoglobin thấp, do đó lượng oxy cần thiết không được vận chuyển đến các tế bào trong cơ thể. Cơ thể thiếu sắt dẫn đến suy giảm chức năng não bộ. Việc tiêu thụ các thực phẩm giàu sắt như rau lá xanh có thể giúp hỗ trợ sản xuất hồng cầu. Rau mồng tơi cũng là một trong những nguồn cung cấp sắt tốt nhất.

Nuôi dưỡng làn da mịn màng và làm chậm quá trình lão hóa

Không chỉ mang lại giá trị cho sức khỏe bên trong, rau mồng tơi còn là "vũ khí" làm đẹp tự nhiên tuyệt vời nhờ chứa tổ hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ bao gồm vitamin A, vitamin C và beta-carotene.

Các hoạt chất này khi hấp thụ vào cơ thể sẽ hoạt động như một lá chắn bảo vệ tế bào da khỏi sự tàn phá của các gốc tự do từ môi trường, kích thích quá trình sản sinh collagen tự nhiên để tăng độ đàn hồi, làm mờ các vết thâm sạm và duy trì làn da mịn màng, tươi trẻ. Thậm chí trong dân gian, nước ép từ lá mồng tơi tươi còn được dùng làm mặt nạ bôi ngoài da để làm dịu các vùng da bị mụn nhọt, giảm sưng tấy và chữa lành các tổn thương da rất hiệu quả.

Tăng cường thị lực

Sắc xanh lục đậm của lá mồng tơi là minh chứng cho nguồn hợp chất carotenoid, đặc biệt là lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa đặc hiệu cực kỳ cần thiết cho võng mạc mắt, giảm thiểu tình trạng mỏi mắt, khô mắt khi làm việc căng thẳng.

Việc ăn rau mồng tơi thường xuyên là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để nâng cao thị lực vào ban đêm và phòng ngừa sớm các căn bệnh nguy hiểm về mắt ở người lớn tuổi như đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng.

Củng cố hệ xương khớp chắc khỏe và dẻo dai hơn

Ít ai ngờ rằng rau mồng tơi lại là nguồn cung cấp canxi, magie và vitamin K dồi dào, những nguyên tố vi lượng không thể thiếu để xây dựng cấu trúc xương vững chắc.

Trong đó, vitamin K đóng vai trò như một chất kích hoạt, giúp gắn canxi trực tiếp vào khung xương nhằm tăng mật độ xương, giảm thiểu tình trạng mất xương và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương khi về già.