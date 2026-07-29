Mưa nắng thất thường, bác sĩ cảnh báo nhiều bệnh sắp vào mùa

Nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa giông, mưa lớn cục bộ khiến thời tiết thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho nhiều bệnh hô hấp ở trẻ gia tăng.

Thời tiết thay đổi đột ngột, là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp phát triển. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo dự báo thời tiết, năm nay có xu hướng nóng lên sớm, nắng nóng kéo dài và gay gắt hơn, trong khi mưa giông, mưa lớn cục bộ vẫn xuất hiện xen kẽ. Riêng giai đoạn tháng 7-9, lượng mưa có xu hướng tăng ở nhiều khu vực.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), sự thay đổi thất thường này có thể tạo điều kiện để nhiều bệnh hô hấp ở trẻ gia tăng, trong đó có cảm lạnh, viêm mũi họng, viêm thanh quản cấp, viêm tiểu phế quản, viêm phổi và hen tái phát.

Trẻ nhỏ có sức đề kháng còn non nớt nên bệnh hô hấp có thể diễn tiến nhanh. Vì vậy, phụ huynh không nên chủ quan trước những triệu chứng ban đầu.

Để phòng bệnh, phụ huynh nên giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế để trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá, bụi và nấm mốc.

Trẻ cần được uống đủ nước, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tăng cường rau xanh và trái cây phù hợp. Phụ huynh cũng cần chú ý vệ sinh tay, vệ sinh mũi họng cho trẻ hàng ngày, đồng thời hạn chế cho các em đến nơi đông người khi không cần thiết. Trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ, theo lịch khuyến cáo cũng là một trong những biện pháp giúp phòng ngừa bệnh.

Khi sử dụng máy lạnh, gia đình nên duy trì nhiệt độ phù hợp, tránh để trẻ thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhất là khi vừa ở ngoài trời nóng bước vào phòng lạnh.

Trẻ có dấu hiệu ho, sổ mũi, sốt, khò khè hoặc thở nhanh hơn bình thường, phụ huynh nên cho trẻ đi khám sớm để được đánh giá tình trạng.

Đặc biệt, trẻ sốt cao khó hạ, bú kém hoặc bỏ bú, mệt lả, thở rút lõm ngực, tím môi, thở rít, nôn nhiều hoặc quấy khóc bất thường cần được đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Đây có thể là dấu hiệu bệnh đang chuyển nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không tự ý sử dụng kháng sinh, thuốc ho hoặc thuốc hạ sốt cho trẻ không đúng liều theo cân nặng. Khi trẻ sốt, phụ huynh cũng không nên chườm lạnh hoặc tắm nước lạnh. Việc chủ quan cho rằng trẻ chỉ bị "cảm thường" rồi để bệnh kéo dài mới đi khám có thể khiến việc điều trị gặp khó khăn hơn.

Ngoài ra, cần hạn chế để trẻ ở ngoài trời nắng gắt quá lâu vì có thể khiến trẻ mệt và mất nước. Trẻ xuất hiện triệu chứng hô hấp, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán chính xác và xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ bệnh diễn tiến nặng.