Loại rau cải ngon ngọt, mọng nước lại dồi dào vitamin C ít ai ngờ

Cải ngồng không chỉ là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày mà còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Cải ngồng không chỉ là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày mà còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Thường xuyên bổ sung cải ngồng vào thực đơn có thể giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Giá trị dinh dưỡng của rau cải ngồng

Không chỉ dễ chế biến thành nhiều món ăn như luộc, hấp, xào hay ăn kèm lẩu, cải ngồng còn là nguồn cung cấp dồi dào các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như beta-caroten, vitamin A, B, C, K, folate cùng các khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt, magie và kali. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao trong loại rau này còn hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, tim mạch và tuần hoàn, giúp cải ngồng trở thành thực phẩm được khuyến khích bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Công dụng của rau cải ngồng đối với sức khỏe

Tăng cường sức đề kháng

Hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào trong cải ngồng giúp củng cố hệ miễn dịch, nâng cao khả năng chống lại bệnh tật. Đặc biệt, 100 g cải ngồng có thể cung cấp phần lớn nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể.

Hỗ trợ làm đẹp da

Vitamin C trong cải ngồng góp phần kích thích sản sinh collagen, giúp làn da duy trì độ đàn hồi, giảm tác động của các gốc tự do và hỗ trợ da sáng khỏe từ bên trong.

Bảo vệ thị lực

Nguồn vitamin A tự nhiên từ beta-caroten giúp duy trì chức năng của mắt, đồng thời góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về thị lực như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể hay quáng gà.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Chất xơ trong cải ngồng hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, giúp hạn chế táo bón, đầy hơi và các vấn đề khó chịu liên quan đến tiêu hóa.

Giảm nguy cơ loãng xương

Hàm lượng canxi và vitamin K trong cải ngồng giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Việc bổ sung loại rau này thường xuyên có thể góp phần hạn chế nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Cải ngồng có lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và dinh dưỡng, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì vóc dáng.

Tốt cho tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy các loại rau họ cải, trong đó có cải ngồng, có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu, giảm mỡ máu và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ổn định huyết áp

Nhờ chứa nhiều kali và các dưỡng chất có lợi, cải ngồng được đánh giá là thực phẩm phù hợp cho những người cần kiểm soát huyết áp.

Phòng ngừa thiếu máu

Hàm lượng sắt trong cải ngồng giúp hỗ trợ quá trình tạo máu, góp phần giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt nếu được bổ sung hợp lý trong khẩu phần ăn.

Hỗ trợ người mắc hen suyễn

Một số nghiên cứu cho thấy, folate trong cải ngồng có thể giúp cải thiện các chỉ số liên quan đến bệnh hen suyễn, từ đó hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng của bệnh.

Những lưu ý khi sử dụng cải ngồng

Dù giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, cải ngồng cần được sử dụng hợp lý để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, đặc biệt ở người mắc bệnh dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc bệnh thận. Phụ nữ mang thai và người đang điều trị huyết áp cũng nên ăn với lượng phù hợp.

Khi lựa chọn, nên ưu tiên rau tươi, có nguồn gốc rõ ràng, tránh sử dụng rau dập nát, hư hỏng và cần rửa sạch, nấu chín kỹ trước khi ăn. Các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung cải ngồng trong chế độ ăn đa dạng, cân đối để phát huy tối đa lợi ích dinh dưỡng đối với sức khỏe.