Thói quen số một mà những người cực kỳ thông minh đều có

Nghiên cứu tâm lý học cho thấy dấu hiệu đáng tin cậy của trí thông minh không phải sự tự tin tuyệt đối, mà là khả năng đặt câu hỏi và chấp nhận mình có thể sai.

Khi nhắc đến trí thông minh, nhiều người thường nghĩ đến những người phản ứng nhanh, lập luận sắc bén hoặc luôn có sẵn câu trả lời cho mọi vấn đề. Tuy nhiên, các nghiên cứu tâm lý học trong nhiều thập kỷ qua lại chỉ ra một dấu hiệu khác đáng tin cậy hơn: khả năng chấp nhận rằng bản thân có thể sai.

Người thông minh thường không vội đưa ra kết luận. Ảnh: Magnific.

Người thông minh không vội kết luận

Từ những năm 1990, hai nhà tâm lý học Keith Stanovich và Richard West đã mô tả một kiểu tư duy có liên hệ chặt chẽ với trí thông minh, gọi là "tư duy cởi mở chủ động". Đây là xu hướng sẵn sàng tiếp nhận những thông tin trái ngược với niềm tin của bản thân, chấp nhận sự không chắc chắn và thay đổi quan điểm khi xuất hiện bằng chứng mới.

Nói cách khác, thay vì chỉ tìm kiếm những điều chứng minh mình đúng, những người có tư duy cởi mở thường tự hỏi: "Liệu mình có đang sai không?". Chính câu hỏi tưởng chừng đơn giản đó lại tạo nên sự khác biệt trong cách họ nhìn nhận thế giới.

Điều đáng chú ý là kết quả này đã được xác nhận qua nhiều nghiên cứu trong gần ba thập kỷ. Một tổng quan khoa học công bố năm 2023 trên Journal of Intelligence cho thấy đây là một trong những mối liên hệ ổn định nhất giữa phong cách tư duy và năng lực trí tuệ.

Những người sẵn sàng cân nhắc lại ý kiến của mình, hoặc thừa nhận chưa có đủ thông tin để kết luận, thường đạt kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra nhận thức so với những người luôn tỏ ra chắc chắn về mọi vấn đề.

Các nhà khoa học cũng cho rằng tư duy cởi mở không chỉ là dấu hiệu của trí thông minh mà còn giúp con người suy nghĩ hiệu quả hơn. Những người có thói quen này thường ít mắc sai lầm trong suy luận, đánh giá chính xác hơn năng lực của bản thân và đưa ra quyết định hợp lý hơn trong cuộc sống.

Vì sao người thông minh thường bị hiểu lầm?

Đằng sau tư duy cởi mở là một yếu tố quan trọng khác: sự tò mò trí tuệ. Một phân tích tổng hợp công bố năm 2023 cho thấy đây là đặc điểm liên quan chặt chẽ nhất đến trí thông minh.

Không phải niềm yêu thích nghệ thuật hay những trải nghiệm mới lạ, mà chính sự hứng thú với tri thức, mong muốn khám phá những ý tưởng mới và sẵn sàng xem xét lại cách nghĩ của bản thân mới là điểm chung ở những người có năng lực nhận thức cao.

Trong cuộc sống hàng ngày, sự tò mò này thường thể hiện qua những câu hỏi rất đơn giản như: "Tại sao lại như vậy?", "Mình có đang bỏ sót điều gì không?" hoặc "Liệu còn cách giải thích nào khác?". Họ không xem ý kiến trái chiều là sự thách thức, mà coi đó là cơ hội để hiểu vấn đề sâu sắc hơn.

Chính vì luôn cân nhắc nhiều khả năng khác nhau nên người thông minh đôi khi bị hiểu nhầm là thiếu quyết đoán. Trong khi nhiều người cho rằng sự tự tin tuyệt đối là dấu hiệu của năng lực, các nhà tâm lý học lại xem đây là một ngộ nhận phổ biến.

Thực tế, những người có tư duy sắc bén thường không ngại thay đổi quan điểm khi xuất hiện thông tin mới. Trước khi đưa ra kết luận, họ thường tự hỏi điều gì có thể khiến mình thay đổi suy nghĩ. Họ cũng chủ động lắng nghe những người có góc nhìn khác biệt để nhận ra những "điểm mù" trong nhận thức của bản thân.

Theo các chuyên gia, đây cũng là lý do trí thông minh thường đi kèm với sự khiêm tốn về mặt nhận thức. Người thông minh không cho rằng mình biết tất cả. Họ hiểu rằng kiến thức luôn có giới hạn và bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm.

Cách cải thiện tư duy

Tin vui là tư duy cởi mở không phải phẩm chất bẩm sinh chỉ dành cho một số ít người. Nó có thể được nuôi dưỡng thông qua môi trường sống và thói quen hàng ngày. Những gia đình khuyến khích trẻ đặt câu hỏi, những lớp học đề cao tranh luận thay vì học thuộc lòng hay những nơi làm việc coi phản biện là điều tích cực đều góp phần hình thành kiểu tư duy này.

Mỗi lần chúng ta tự hỏi "Mình có thể đang bỏ sót điều gì?" thay vì "Làm thế nào để chứng minh mình đúng?", não bộ lại được rèn luyện để trở nên linh hoạt hơn. Ngược lại, trong những môi trường đề cao sự chắc chắn tuyệt đối và xem việc thay đổi quan điểm là dấu hiệu của yếu kém, khả năng tư duy cởi mở sẽ dần suy giảm.

Sau cùng, bằng chứng khoa học tích lũy suốt nhiều thập kỷ cho thấy dấu hiệu đáng tin cậy nhất của trí thông minh không nằm ở việc luôn có câu trả lời, mà ở khả năng tiếp tục đặt câu hỏi. Không phải ở sự chắc chắn tuyệt đối, mà ở sự khiêm tốn để thừa nhận rằng mình vẫn còn điều chưa biết và có thể sai. Chính thái độ đó giúp con người học hỏi, thích nghi và ngày càng trở nên thông minh hơn theo thời gian.