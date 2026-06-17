Chiếc mặt nạ gây chú ý của thủ môn Algeria

Chiếc mặt nạ bảo hộ của Luca Zidane trở thành hình ảnh gây tò mò World Cup 2026. Ít ai biết nó gắn liền với một ca chấn thương nặng, suýt khiến anh bỏ lỡ giải đấu quan trọng này.

Luca Zidane phải đeo mặt nạ để bảo hộ sau chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: AS.

Xuất hiện trong khung thành Algeria với chiếc mặt nạ bảo hộ màu đen che phần lớn khuôn mặt, Luca Zidane khiến nhiều người hâm mộ tò mò. Không ít khán giả thắc mắc liệu đây có phải là lựa chọn mang tính biểu tượng hay đơn thuần là biện pháp y tế bắt buộc.

Thực tế, chiếc mặt nạ này là hệ quả của một chấn thương nghiêm trọng mà thủ môn 28 tuổi gặp phải cách đây chưa đầy hai tháng.

Vì sao Luca Zidane phải đeo mặt nạ?

Theo AS, vào cuối tháng 4, trong trận đấu giữa Granada và Almeria tại giải hạng 2 Tây Ban Nha, Luca Zidane đã va chạm mạnh với một cầu thủ đối phương. Cú va đập khiến anh bị gãy cằm và xương hàm, đồng thời phải nhập viện để kiểm tra khẩn cấp.

Kết quả chẩn đoán cho thấy chấn thương nghiêm trọng hơn dự kiến. Để đẩy nhanh quá trình hồi phục và nuôi hy vọng tham dự World Cup cùng Algeria, Luca quyết định phẫu thuật cố định phần xương bị gãy bằng nẹp và vít chuyên dụng.

Các bác sĩ khi đó đánh giá thời gian hồi phục có thể kéo dài khoảng 6 tuần. Điều này khiến khả năng góp mặt tại World Cup của thủ môn sinh năm 1998 bị đặt dấu hỏi lớn.

Dù quá trình hồi phục diễn ra tích cực, vùng cằm và hàm của Luca vẫn chưa hoàn toàn tránh được nguy cơ tái chấn thương nếu xảy ra va chạm mạnh trên sân.

Vì vậy, các bác sĩ yêu cầu anh sử dụng một loại mặt nạ bảo hộ chuyên dụng trong tập luyện và thi đấu. Thiết bị này được thiết kế để bảo vệ phần cằm và xương hàm, đồng thời vẫn đảm bảo tầm nhìn tối đa cho một thủ môn.

Chiếc mặt nạ có cấu trúc cứng, che phủ phần lớn khuôn mặt nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phản xạ hay quan sát của thủ thành người Algeria. Đây là giải pháp thường được áp dụng với các cầu thủ vừa hồi phục sau chấn thương vùng mặt hoặc hộp sọ.

Luca Zidane va chạm mạnh với một cầu thủ đối phương trong trận đấu giữa Granada và Almeria tại giải hạng 2 Tây Ban Nha. Ảnh: AS.

Bất chấp những lo ngại ban đầu, Luca Zidane đã hồi phục nhanh hơn dự kiến. Đầu tháng 6, anh góp công lớn giúp Algeria đánh bại Hà Lan trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup và giữ sạch lưới bằng hàng loạt pha cứu thua xuất sắc.

Sau trận đấu, thủ môn này khẳng định anh đã hoàn toàn khỏe mạnh và không còn cảm thấy đau đớn.

Việc trở lại kịp thời giúp Luca có cơ hội thực hiện giấc mơ tham dự World Cup cùng Algeria - quốc gia anh lựa chọn khoác áo thay vì Pháp hay Tây Ban Nha. Hiện thủ thành thuộc biên chế Granada được xem là lựa chọn số một trong khung thành của đội bóng Bắc Phi.

Cái tên Zidane lại xuất hiện ở World Cup sau 20 năm

World Cup 2006 từng là giải đấu cuối cùng mà cái tên Zidane tạo nên những dấu ấn đậm nét trên sân cỏ thế giới với Zinedine Zidane. Hai thập kỷ sau, người hâm mộ lại được chứng kiến một Zidane khác góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dù không sở hữu vị trí hào nhoáng như người cha huyền thoại, Luca Zidane đang viết nên câu chuyện của riêng mình. Và chiếc mặt nạ đặc biệt trên gương mặt anh đã vô tình trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất những ngày đầu World Cup 2026.