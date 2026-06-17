Nỗi đau tuổi già của vị bác sĩ xuất hiện trên VTV

Từng cứu người nơi chiến trường, TS.BS Thái Hỷ Thìn không ngờ tuổi xế chiều lại trở thành nạn nhân của chiếc bẫy mang tên "hợp đồng kỳ nghỉ".

Người bác sĩ từng cứu sống nhiều bệnh nhân nơi chiến trường nay lặng lẽ ôm tập hồ sơ dày cộp, kể lại hành trình từ giấc mơ dưỡng già đến nguy cơ mất nhà sau khi tham gia các hợp đồng kỳ nghỉ được quảng bá đầy hấp dẫn. Ảnh: PA.

Trong căn nhà nhỏ ở Hà Nội, Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS Thái Hỷ Thìn (86 tuổi) lặng lẽ xem lại những tập hồ sơ liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ đã làm đảo lộn cuộc sống tuổi xế chiều của mình.

Là một trong những nhân vật xuất hiện trong phóng sự "Bẫy 2" của Đài Truyền hình Việt Nam, ông cho biết từ một lời mời sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng khoáng nóng, bản thân đã nhiều lần bỏ tiền đầu tư trước khi rơi vào cảnh lao đao về tài chính và nguy cơ mất nhà.

Lời hứa hẹn

Kể với Tri Thức - Znews, TS.BS Thái Hỷ Thìn cho hay tháng 7/2022, ông nhận được cuộc gọi từ một nhân viên tư vấn giới thiệu chương trình sở hữu kỳ nghỉ tại một khu căn hộ nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp ở Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ).

Nhân viên này liên tục mời ông tham dự sự kiện khai trương tại văn phòng trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) và giới thiệu đây là cơ hội đầu tư đặc biệt.

"Tôi được thông báo dự án chỉ còn một căn cuối cùng. Họ nói đã bán được 20 căn, chỉ còn lại một căn hộ một phòng ngủ giá 500 triệu đồng. Nếu ký sớm sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng, ai có thẻ Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines lại được giảm thêm 100 triệu nữa. Như vậy chỉ phải đóng 300 triệu đồng", ông Thìn nhớ lại.

Những lời giới thiệu hấp dẫn khiến người bác sĩ già hình dung về một căn hộ nghỉ dưỡng có bể tắm khoáng nóng, đầy đủ tiện nghi để cả gia đình quây quần mỗi dịp nghỉ ngơi.

Không chỉ vậy, nhân viên tư vấn còn khẳng định chủ sở hữu sẽ được nghỉ miễn phí 8 ngày 7 đêm mỗi năm, có xe đưa đón, ăn sáng miễn phí, được sử dụng hệ thống liên kết nghỉ dưỡng ở nhiều địa phương khác. Khách hàng còn có thể cho tặng, chuyển nhượng hoặc bán lại kỳ nghỉ bất cứ lúc nào.

Nghe những cam kết đầy hứa hẹn, ông Thìn dần bị thuyết phục. Ban đầu, phía công ty yêu cầu ông đặt cọc 100 triệu đồng để ký hợp đồng. Tuy nhiên, trong tài khoản chỉ còn vài triệu đồng nên ông chuyển trước 5 triệu đồng.

Về nhà, ông không chia sẻ câu chuyện với các con.

Tin vào viễn cảnh sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng để cả gia đình cùng tận hưởng, bác sĩ 86 tuổi đã nhiều lần bỏ tiền đầu tư. Ảnh: PA.

Ông mang bán số vàng mà vợ chồng tích góp nhiều năm, vốn được người vợ quá cố để dành làm của hồi môn cho các cháu. Sau khi bán vàng được 61 triệu đồng, ông tiếp tục rút tiền tiết kiệm để đóng theo từng đợt cho đến khi hoàn tất khoản thanh toán.

Điều đáng nói, trong suốt thời gian đó, ông chưa từng đặt chân đến khu nghỉ dưỡng được giới thiệu và cũng chưa một lần sử dụng kỳ nghỉ như những gì được quảng cáo.

Một thời gian sau, ông Thìn tiếp tục nhận được thông tin từ nhân viên tư vấn rằng giá trị căn hộ đã tăng mạnh.

"Họ bảo căn hộ của tôi giờ có thể bán được khoảng 900 triệu đồng. Nghe vậy tôi càng tin tưởng và không nghi ngờ gì", ông kể.

Đến năm 2025, khi cần tiền để giải quyết công việc cá nhân, ông quyết định bán lại hợp đồng kỳ nghỉ nhằm thu hồi vốn. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm bi kịch thực sự bắt đầu.

Không chỉ mất tiền tích lũy nhiều năm, TS.BS Thái Hỷ Thìn còn cho biết căn nhà của mình đã bị sang tên cho người khác sau khi tham gia các giao dịch liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ mà ông kỳ vọng có thể sinh lời. Ảnh: GK.

Giấc mơ dưỡng già biến thành khoản nợ khổng lồ

Một đơn vị khác bất ngờ liên hệ với ông, ngỏ ý mua lại hợp đồng với giá cao. Đổi lại, họ yêu cầu ông phải đóng thêm 250 triệu đồng để trở thành hội viên chính thức. Khi đó, giá trị hợp đồng được hứa hẹn sẽ tăng lên hơn 2 tỷ đồng .

Toàn bộ số tiền tích lũy cuối đời đã đổ vào hợp đồng kỳ nghỉ trước đó. Không còn nguồn tài chính nào khác, ông Thìn tiếp tục tin tưởng và quyết định đi tiếp.

Theo lời tư vấn, ông ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để vay 500 triệu đồng trong thời hạn 5 năm với lãi suất 1% mỗi tháng.

"Cuối tháng 5/2025, họ đưa tôi đi ký giấy tờ rất nhanh. Sau khi xem nhà, họ nói cần thế chấp giấy tờ để ngân hàng giải ngân. Có tiền rồi tôi sẽ đóng thêm để trở thành hội viên và bán được hợp đồng kỳ nghỉ lấy tiền trả nợ. Nhưng sau đó tôi mới biết mình bị lừa. Tiền không lấy lại được mà căn nhà lại bị sang tên cho người khác", ông nghẹn ngào.

Những áp lực kéo dài khiến sức khỏe người bác sĩ già suy sụp nghiêm trọng. Chỉ trong khoảng 6 tháng, ông giảm tới 25 kg vì mất ăn mất ngủ.

Cả hai vợ chồng bác sĩ Thái Hỷ Thìn đều được tặng Huân chương kháng chiến. Ảnh: GK.

TS.BS Thái Hỷ Thìn thuộc thế hệ sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 1960-1965. Sau khi tốt nghiệp, ông tình nguyện vào chiến trường Bình - Trị - Thiên, một trong những mặt trận ác liệt nhất thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Ngoài chuyên ngành gây mê hồi sức được đào tạo bài bản, ông còn được giao phụ trách nhiều lĩnh vực khác nhau. Với những đóng góp cho đất nước và ngành y, năm 1985 ông được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Năm 1999, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Sau những năm tháng cống hiến hết mình cho y học và người bệnh, ông trở về với cuộc sống đời thường, an hưởng tuổi già an yên bên gia đình.

Theo TS Nguyễn Thị Phương Mai, Trưởng phòng Sức khỏe tâm thần người cao tuổi, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, người cao tuổi hiện là một trong những nhóm dễ trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo tài chính.

Thời gian qua, Viện Sức khỏe Tâm thần đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng sau khi mất tiền vì các chiêu trò lừa đảo. Hình thức ngày càng đa dạng, từ bán hàng khuyến mại, thực phẩm chức năng đến đầu tư tài chính, hợp đồng nghỉ dưỡng hay sở hữu kỳ nghỉ.

Theo TS Mai, một trong những nguyên nhân khiến người cao tuổi dễ mắc bẫy là họ đang ở giai đoạn muốn nghỉ ngơi, tận hưởng thành quả sau nhiều năm lao động, đồng thời mong muốn duy trì sự gắn kết với gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, không ít người vẫn muốn khẳng định vai trò của mình trong gia đình, đặc biệt trong các quyết định liên quan đến tài chính.

Ngoài ra, khả năng lập kế hoạch, kiểm soát tài chính và đánh giá rủi ro của một số người có thể suy giảm theo tuổi tác, khiến họ dễ bị thuyết phục bởi những lời hứa hẹn hấp dẫn.

TS Mai khuyến cáo gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của người cao tuổi thay vì chỉ chú ý đến sức khỏe thể chất.

Thay vì trách móc khi họ mắc sai lầm, người thân nên lắng nghe, chia sẻ và đồng hành. Những việc đơn giản như gọi điện mỗi ngày, cùng ăn cơm, đi dạo, đưa đi khám bệnh hoặc tham gia các hoạt động chung có thể giúp người cao tuổi cảm thấy được quan tâm và giảm cảm giác cô đơn.

Về phía người cao tuổi, việc duy trì các hoạt động lành mạnh như đọc sách báo, nghe nhạc, chăm sóc cây cối, tập luyện thể dục nhẹ nhàng hoặc tham gia các câu lạc bộ cộng đồng sẽ góp phần tăng cường kết nối xã hội và bảo vệ sức khỏe tinh thần.