Bộ Y tế yêu cầu rà soát, ngừng lưu hành sữa bột trẻ em Nara Organics

Liên quan đến vụ thu hồi sữa Nara Organics tại Mỹ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát công bố sản phẩm, kiểm tra việc lưu hành trên thị trường.

Sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh của Nara Organics bị thu hồi do nghi nhiễm khuẩn độc tố botulinum. Ảnh: Nara.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương về việc rà soát, thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula sau cảnh báo từ phía Mỹ.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, ngày 13/6, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo việc tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do hãng Nara Organics sản xuất.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi được phân phối thông qua hệ thống bán lẻ Target, website Target.com và Nara.com trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026. FDA cho biết sản phẩm này không được phân phối ngoài lãnh thổ Mỹ.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi cơ quan chức năng ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc Botulinum tại các bang California, Pennsylvania và Washington. Theo báo cáo điều tra ban đầu, cả 3 trẻ đều đã sử dụng sản phẩm sữa nêu trên trước khi xuất hiện các triệu chứng bệnh.

Botulinum là một dạng ngộ độc hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, do độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra. Tình trạng này có thể dẫn đến yếu cơ, liệt cơ hô hấp và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Trước thông tin cảnh báo từ FDA, nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc hồ sơ tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula do Nara Organics sản xuất.

Cơ quan này cũng yêu cầu các đơn vị chức năng làm việc với doanh nghiệp đã công bố sản phẩm (nếu có) để yêu cầu thông báo tới các nhà phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các doanh nghiệp liên quan phải báo cáo số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, số lượng đã tiêu thụ, lượng hàng còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý đối với các lô sản phẩm nằm trong diện thu hồi.

Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân biết và không tiếp tục sử dụng bất kỳ lô sản phẩm nào thuộc dòng sữa Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula đã được FDA thông báo thu hồi.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các đơn vị kinh doanh trực tuyến phối hợp với chủ gian hàng, nhà phân phối kiểm tra tình trạng lưu hành của sản phẩm tại Việt Nam.

Trong trường hợp phát hiện sản phẩm đang được kinh doanh, các đơn vị liên quan phải ngừng ngay việc buôn bán, gỡ bỏ các thông tin quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên môi trường mạng và thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.