Người đàn ông bị gọi 'xấu xí nhất thế giới' tìm thấy hạnh phúc

Dù mắc hội chứng lạ khiến khuôn mặt biến dạng, Baguma vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn viên hài và tìm được tình yêu của đời mình.

Ở tuổi 63, Godfrey Baguma - người đàn ông sống tại Uganda - từng gây chú ý khi được công chúng biết đến với danh xưng “người đàn ông xấu xí nhất Uganda”. Thế nhưng phía sau biệt danh gây tranh cãi ấy lại là câu chuyện về sự chấp nhận bản thân và hành trình vượt qua định kiến.

Nhiều năm trước, Baguma tham gia một cuộc thi dành cho những người có ngoại hình đặc biệt tại Uganda và giành vị trí cao nhất. Trong khi phần lớn mọi người có thể cảm thấy tổn thương với danh hiệu này, ông lại nhìn nhận đó như một cách để đối diện với thực tế và lấy lại sự tự tin.

Trong một chương trình truyền hình, Baguma từng chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng đây chính là con người mình. Nếu đã đi được đến hôm nay, điều đó có nghĩa tôi vẫn có giá trị theo cách riêng".

Baguma có ngoại hình xấu xí do mắc hội chứng lạ tỷ lệ mắc phải chỉ là 1/1.000.000 người.

Ngay từ nhỏ, Baguma đã nhận thấy cơ thể mình khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Khoảng năm 10 tuổi, vùng mặt bắt đầu xuất hiện những thay đổi bất thường. Tuy nhiên, trong nhiều năm, ông không thực sự hiểu nguyên nhân khiến ngoại hình của mình khác đi.

Lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở Uganda, Baguma từng phải đối mặt với không ít lời trêu chọc và sự xa lánh. Có thời điểm, ông bị gọi bằng những biệt danh mang tính miệt thị. Ban đầu, những lời nói ấy khiến ông tổn thương, nhưng theo thời gian, ông học cách chấp nhận bản thân và không để đánh giá của người khác quyết định cuộc đời mình.

Thay vì thu mình, Baguma theo đuổi nghệ thuật, trở thành ca sĩ, diễn viên hài và diễn giả truyền cảm hứng. Ông thường chia sẻ về hành trình vượt qua mặc cảm và khuyến khích mọi người nhìn nhận giá trị con người vượt ra ngoài vẻ bề ngoài.

Dù có ngoại hình xấu xí, Baguma vẫn tìm được tình yêu của đời mình.

Không chỉ tìm được chỗ đứng trong cuộc sống, Baguma còn xây dựng một gia đình riêng hạnh phúc. Ông kết hôn với Namande Kate và cùng chăm sóc các con.

Nhớ lại những ngày đầu đến với nhau, Baguma kể rằng ông từng nói với vợ: "Tôi không có quyền lựa chọn ngoại hình của mình. Nếu em cảm thấy điều đó là gánh nặng, em hoàn toàn có thể rời đi".

Thế nhưng, người vợ của ông lại chọn ở lại. Cô từng chia sẻ rằng điều khiến cô gắn bó không nằm ở diện mạo, mà ở sự tử tế và trái tim nhân hậu của chồng.

Đến nay, câu chuyện của Baguma vẫn được nhiều người nhắc đến như một lời nhắc rằng giá trị của một con người không thể được quyết định chỉ bằng ngoại hình