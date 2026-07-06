Khách Mỹ sốc khi cầm hóa đơn khám bệnh ở Việt Nam

Hóa đơn phải trả cho dịch vụ chụp X-quang phổi tại Bệnh viện 199 (Đà Nẵng) là 109.000 đồng khiến Gunner (người Mỹ) không khỏi suýt xoa và kinh ngạc.

Một trong những trải nghiệm khiến Gunner (du khách Mỹ) nhớ nhất ở Việt Nam là lần đưa vợ đi chụp X-quang phổi tại bệnh viện ở Đà Nẵng. Tổng chi phí cho dịch vụ này chỉ vỏn vẹn 4,18 USD , tương đương hơn 109.000 đồng.

"Thật sự khó tin", Gunner nói khi so sánh với mức chi phí đắt đỏ tại quê nhà.

Vượt xa mong đợi

Trước khi đến Việt Nam, Gunner, một nam điều dưỡng từng làm việc tại Đức và Mỹ, từng mang không ít định kiến về y tế ở các quốc gia đang phát triển. Thế nhưng, thực tế trải nghiệm tại đây đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của anh: "Cơ sở vật chất hiện đại, nhân viên chuyên nghiệp và hiệu quả vượt xa mong đợi của tôi".

Điều khiến Gunner bất ngờ nhất là chi phí. Tại các nước phát triển, một lần khám hay chụp chiếu có thể tốn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD. Còn ở Việt Nam, mức giá lại tối ưu hơn rất nhiều.

Ngay cả khi đến phòng khám nha khoa tư nhân, anh cũng bất ngờ trước sự minh bạch trong tư vấn và mức giá dịch vụ. Nha sĩ giới thiệu hai lựa chọn vật liệu làm mão răng: loại của Nhật khoảng 3,5 triệu đồng và loại của Đức khoảng 4-5 triệu đồng, đồng thời khuyến nghị loại phù hợp hơn dựa trên tình trạng răng thay vì chỉ dựa vào giá tiền.

Gunner sử dụng dịch vụ nha khoa tại Đà Nẵng.

Chi phí vệ sinh răng chỉ khoảng 200.000 đồng (gần 8 USD ). Sau khi xem phim X-quang, nha sĩ còn phát hiện một vị trí sâu răng thứ phát ở miếng trám cũ và tư vấn thay miếng trám mới với giá khoảng 400.000 đồng.

Một dịch vụ khác khiến Gunner đặc biệt ấn tượng là lấy máu xét nghiệm tại nhà. Anh chỉ phải trả 50.000 đồng, tương đương khoảng 2 USD . Theo Gunner, số tiền này thậm chí còn thấp hơn chi phí đi lại đến cơ sở y tế rồi quay về.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình phải đánh đổi chất lượng để có mức giá đó. Y tế Việt Nam mang lại giá trị rất cao so với số tiền người bệnh bỏ ra", nam điều dưỡng cho biết.

Là người từng trải nghiệm hệ thống y tế ở cả Đức và Mỹ, Gunner cho rằng khác biệt lớn nhất tại Việt Nam nằm ở tốc độ và khả năng tiếp cận.

Ở Đức và Mỹ, việc chờ vài tháng mới được khám chuyên khoa là điều khá phổ biến, đặc biệt nếu tình trạng bệnh không thuộc diện cấp cứu. Trong khi đó, tại Việt Nam, nhiều lần anh có thể đăng ký khám, gặp bác sĩ, làm xét nghiệm máu hoặc chẩn đoán hình ảnh, nhận kết quả rồi thanh toán chỉ trong một buổi.

Gunner và vợ trong một lần đi kiểm tra răng và chụp X-quang tại bệnh viện.

Chọn Việt Nam vì y tế

Sinh ra và lớn lên tại Đức, sau đó chuyển đến bang Florida (Mỹ) để làm điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi mắc sa sút trí tuệ, Gunner chưa từng nghĩ một ngày nào đó Việt Nam sẽ trở thành nơi anh và vợ lựa chọn để bắt đầu một chương mới của cuộc sống. Điều đưa họ đến Việt Nam là một quyết định được cân nhắc sau nhiều năm trăn trở về sức khỏe, chất lượng sống và tương lai.

"Tôi và vợ bắt đầu tự hỏi mình thực sự muốn điều gì trong chặng đường tiếp theo. Chúng tôi muốn một cuộc sống cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống, muốn được tận hưởng từng ngày thay vì lúc nào cũng tất bật", Gunner mở đầu câu chuyện với Tri Thức - Znews.

Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, hai vợ chồng nhận ra hệ thống y tế cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Vợ của Gunner gặp một số vấn đề sức khỏe kéo dài. Dù đã dành rất nhiều thời gian và chi phí điều trị tại Mỹ, tình trạng vẫn chưa được giải quyết như mong muốn.

Mọi định kiến của Gunner thay đổi sau khi đến bệnh viện Việt Nam.

"Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một lựa chọn khác. Và Việt Nam xuất hiện đúng lúc, đáp ứng đúng cái chúng tôi cần: dịch vụ y tế tốt mà giá lại nhẹ nhàng hơn nhiều", anh nói.

Trong những tháng sống tại Việt Nam, Gunner và vợ đã nhiều lần sử dụng dịch vụ y tế. Họ từng đến cả bệnh viện công, bệnh viện tư tại Đà Nẵng cũng như nhiều phòng khám nha khoa. Những lần khám trải dài từ kiểm tra sức khỏe định kỳ, chăm sóc dự phòng cho đến điều trị các bệnh mạn tính.

Với nền tảng là một điều dưỡng, Gunner luôn quan sát bệnh viện bằng góc nhìn nghề nghiệp. Anh đánh giá cao sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ y tế Việt Nam, song cho rằng vẫn cần cải thiện, đặc biệt ở điều kiện vệ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Theo anh, đây là yếu tố quan trọng để bảo vệ cả người bệnh lẫn nhân viên y tế. "Nếu tiếp tục được đầu tư, hệ thống y tế vốn đã rất tốt của Việt Nam sẽ còn hoàn thiện hơn nữa", anh nhận định.

Không chỉ ấn tượng với chất lượng khám chữa bệnh, Gunner còn nhớ đến sự tử tế của con người Việt Nam. "Chúng tôi thực sự biết ơn và cảm thấy vinh dự khi được là những vị khách trên đất nước Việt Nam tươi đẹp. Ngay từ ngày đầu đặt chân đến đây, chúng tôi đã được chào đón bằng sự tử tế, ấm áp và hào phóng. Đó là điều chúng tôi sẽ luôn trân trọng", Gunner nói.