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Xã hội

Gần 50 người đau bụng, nôn ói phải nhập viện sau ăn cơm gà ở Cam Ranh

  • Chủ nhật, 5/7/2026 21:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khoảng 50 người phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi ăn tại một quán cơm gà ở phường Cam Ranh (Khánh Hòa).

Phần cơm gà của quán trên đường Tố Hữu.

Ngày 5/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cho biết trong các ngày 2 và 3/7, bệnh viện tiếp nhận khoảng 50 trường hợp nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Theo ghi nhận ban đầu, các bệnh nhân đều có điểm chung là ăn tại một quán cơm gà trên đường Tố Hữu, phường Cam Ranh trước khi xuất hiện các triệu chứng.

Đại diện bệnh viện cho biết hầu hết ca bệnh đều ở mức độ nhẹ, sức khỏe đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong chiều 6/7.

Liên quan đến vụ việc, ông Lữ Ngọc Trung, Chủ tịch UBND phường Cam Ranh, cho biết địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng lấy mẫu thực phẩm tại quán để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, quán cơm gà đã tạm dừng hoạt động trong thời gian cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Trước đó, năm 2024, Khánh Hòa từng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn tại quán cơm gà Trâm Anh (TP Nha Trang cũ), khiến 369 người phải nhập viện. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân do thực phẩm nhiễm các vi khuẩn Salmonella, Bacillus cereus và Staphylococcus aureus.

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https://vtcnews.vn/gan-50-nguoi-dau-bung-non-oi-phai-nhap-vien-sau-an-com-ga-o-cam-ranh-ar1027530.html

VTCNews

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