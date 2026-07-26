Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Lâm Đồng

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại xã Nhân Cơ.

Chiều 25/7, đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự, con trai Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hường, hiện thờ cúng 2 liệt sĩ; thăm gia đình ông Trương Văn Trường, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%, cùng vợ là bà Nguyễn Thị Loan, thương binh suy giảm khả năng lao động 23%.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm gia đình ông Trương Văn Trường tại xã Nhân Cơ.

Tại các gia đình, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công và gia đình chính sách. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và truyền thống tri ân của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông.

Đại tướng cũng mong muốn các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đoàn kết, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông, phường Bắc Gia Nghĩa.