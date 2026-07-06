Bộ Y tế thêm 2 bệnh truyền nhiễm vào nhóm đặc biệt nguy hiểm

Từ 1/7, Bộ Y tế áp dụng danh mục mới gồm 81 bệnh truyền nhiễm thuộc 3 nhóm A, B, C, bổ sung MERS, cúm A(H7N9), COVID-19, Mpox và nhiều bệnh mới.

Danh mục bệnh truyền nhiễm mới có hiệu lực từ 1/7. Ảnh: Đinh Hà.

Từ ngày 1/7, Bộ Y tế chính thức áp dụng danh mục bệnh truyền nhiễm mới theo Quyết định số 1965/QĐ-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ký ban hành. Quy định này thay thế danh mục trước đây, cập nhật nhiều bệnh truyền nhiễm mới nổi, đồng thời chuẩn hóa tên gọi và phân loại nhằm phục vụ công tác giám sát, phát hiện, khai báo và phòng chống dịch bệnh.

Theo quyết định mới, bệnh truyền nhiễm tiếp tục được chia thành 3 nhóm A, B và C, tương ứng với mức độ nguy hiểm và nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bổ sung MERS và cúm A(H7N9) vào nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm

Nhóm A gồm 15 bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán trên diện rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa xác định được tác nhân gây bệnh.

So với danh mục trước đây, Bộ Y tế bổ sung thêm hai bệnh gồm bệnh do virus cúm A(H7N9) và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus corona (MERS-CoV).

Bên cạnh đó, nhiều bệnh được chuẩn hóa tên gọi theo đúng tác nhân gây bệnh như bệnh do virus Ebola, Lassa, Marburg, bệnh nhiễm virus Tây sông Nin và hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS).

Danh mục 15 bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm: bại liệt; dịch hạch; bệnh do virus cúm A(H5N1), A(H5N6), A(H7N9), A(H9N2); bệnh do virus Ebola, Lassa, Marburg, Nipah; bệnh nhiễm virus Tây sông Nin; sốt vàng; hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS); hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus corona (MERS-CoV); cùng các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm mới phát sinh, chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Nhóm B có nhiều thay đổi

Nhóm B gồm 47 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, là những bệnh có khả năng lây lan nhanh và có thể gây tử vong. Đây cũng là nhóm có nhiều thay đổi nhất trong lần cập nhật này.

Bộ Y tế bổ sung hàng loạt bệnh mới nổi hoặc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ Y tế bổ sung hàng loạt bệnh mới nổi hoặc có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây như Covid-19, đậu mùa khỉ (Mpox), bệnh do virus Hanta, bệnh do nhiễm Nocardia, bệnh nhiễm virus Zika, bệnh mắt hột, bệnh Legionnaire, viêm não Nhật Bản và viêm phế quản cấp tính do virus Coxsackie.

Ngoài việc bổ sung bệnh mới, nhiều bệnh cũng được chuẩn hóa tên gọi, phân loại rõ ràng hơn. Một số bệnh trước đây thuộc nhóm A cũng được điều chỉnh xuống nhóm B theo đánh giá mới về mức độ nguy hiểm.

Danh mục 47 bệnh truyền nhiễm nhóm B gồm: bạch hầu; Covid-19; cúm; dại; đậu mùa khỉ (Mpox); bệnh do Haemophilus influenzae; bệnh do nhiễm Listeria; bệnh do nhiễm Nocardia; bệnh do virus Chikungunya; bệnh do phế cầu; bệnh do virus Adeno khác; HIV/AIDS; bệnh do virus Hanta; bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV); bệnh do virus HPV ở người; ho gà; lao; Legionnaire; liên cầu lợn ở người; lỵ trực khuẩn; mắt hột; Melioidosis (Whitmore); nhiễm Leptospira; nhiễm trùng do não mô cầu; nhiễm virus Zika; quai bị; Rubella; sởi; sốt rét; sốt xuất huyết Dengue; tả; tay - chân - miệng; than; thương hàn; thủy đậu; tiêu chảy do virus Rota; uốn ván; viêm gan virus A, B, C, D, E; viêm kết mạc do virus Adeno; viêm não Nhật Bản; viêm não virus; viêm phế quản cấp tính do virus Coxsackie và ngộ độc botulinum.

Nhóm C gồm 19 bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm

Bên cạnh hai nhóm trên, Bộ Y tế cũng ban hành danh mục 19 bệnh truyền nhiễm nhóm C, là các bệnh được đánh giá có mức độ nguy hiểm thấp hơn.

Danh mục này gồm các bệnh như nhiễm nấm Candida, nhiễm Rickettsia, nhiễm virus Herpes, bệnh do Trichomonas, bệnh đường ruột do nhiễm Giardia, giang mai, lậu, phong, các bệnh do giun sán và ngộ độc thực phẩm do Vibrio parahaemolyticus.