Mốc khám quan trọng nhất của quá trình mang thai

Mỗi mốc khám thai đều mang một ý nghĩa riêng, từ xác định tuổi thai, sàng lọc dị tật đến theo dõi sự phát triển của em bé và chuẩn bị cho cuộc sinh an toàn.

Bỏ lỡ lịch khám có thể khiến nhiều bất thường ở mẹ và thai nhi không được phát hiện sớm. Ảnh: Magnific.

Mang thai là giai đoạn cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi, vì vậy khám thai định kỳ là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Theo tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thai phụ nên đi khám ngay khi biết có thai hoặc bất cứ thời điểm nào nếu chưa được theo dõi trước đó.

Việc thăm khám giúp theo dõi sự phát triển của thai nhi, phát hiện sớm các bất thường và biến chứng thai kỳ, đồng thời tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc phù hợp. Với thai kỳ bình thường, mẹ bầu nên khám ít nhất 8 lần theo khuyến cáo.

Dưới đây là các mốc khám thai quan trọng mẹ bầu không nên bỏ lỡ:

Ba tháng đầu thai kỳ

Lần khám đầu tiên (5-8 tuần tuổi thai)

Đây là lần khám giúp xác định chính xác người phụ nữ đã mang thai, đồng thời xác định vị trí thai làm tổ nhằm loại trừ nguy cơ thai ngoài tử cung.

Bác sĩ sẽ đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, thực hiện các xét nghiệm máu và nước tiểu cơ bản, siêu âm xác định tuổi thai, tim thai, đồng thời khai thác tiền sử mang thai, bệnh lý nội khoa, ngoại khoa và tiền sử bệnh trong gia đình.

Ở giai đoạn này, thai phụ được khuyến cáo bổ sung axit folic, DHA, nghỉ ngơi hợp lý và tuân thủ hướng dẫn sàng lọc sớm của bác sĩ.

Lần khám thứ hai (8-11 tuần)

Mục tiêu của lần khám là theo dõi sự phát triển ban đầu của thai nhi, đánh giá tim thai, sự phát triển của phôi và xác định ngày dự sinh với độ chính xác cao nhất.

Khám thai định kỳ giúp theo dõi sự phát triển của thai nhi, phát hiện sớm dị tật, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ và nhiều nguy cơ khác. Ảnh: Magnific.

Lần khám thứ ba (11 tuần 6 ngày đến 13 tuần 6 ngày)

Đây là một trong những mốc khám quan trọng nhất của thai kỳ.

Thai phụ sẽ được siêu âm đo độ mờ da gáy nhằm sàng lọc nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, đồng thời thực hiện các xét nghiệm sàng lọc di truyền ban đầu theo chỉ định của bác sĩ.

Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần thực hiện đúng thời điểm để bảo đảm kết quả sàng lọc có giá trị cao.

Ba tháng giữa thai kỳ

Lần khám thứ tư (15-18 tuần)

Ở giai đoạn này, bác sĩ đánh giá nguy cơ dị tật bẩm sinh của thai nhi và chỉ định các xét nghiệm sàng lọc phù hợp như Triple test hoặc NIPT tùy từng trường hợp.

Lần khám thứ năm (20-22 tuần)

Đây là thời điểm thực hiện siêu âm hình thái học thai nhi - mốc khám có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát hiện các dị tật cấu trúc.

Bác sĩ sẽ đánh giá chi tiết tim, não, cột sống, tay chân và nhiều cơ quan khác của thai nhi, đồng thời sàng lọc nguy cơ tiền sản giật cho người mẹ.

Lần khám thứ sáu (24-28 tuần)

Thai phụ được siêu âm để đánh giá sự phát triển của thai nhi, lượng nước ối và bánh nhau.

Đồng thời, bác sĩ sẽ thực hiện nghiệm pháp dung nạp glucose nhằm sàng lọc đái tháo đường thai kỳ và hướng dẫn tiêm phòng uốn ván theo đúng lịch.

Ba tháng cuối thai kỳ

Lần khám thứ bảy (28-32 tuần)

Ở giai đoạn này, bác sĩ theo dõi sự phát triển của thai nhi, đánh giá ngôi thai, tình trạng cổ tử cung và chỉ định các xét nghiệm theo dõi thai kỳ muộn khi cần thiết.

Lần khám thứ tám (36 tuần)

Đây là mốc chuẩn bị cho cuộc sinh.

Thai phụ sẽ được lập hồ sơ quản lý sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thực hiện các xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm, theo dõi tim thai, sàng lọc liên cầu khuẩn nhóm B và khám tiền mê để chuẩn bị cho quá trình sinh nở.

Sau mốc này, thai phụ cần tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ cho đến khi xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ.