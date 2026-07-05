Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội ngừng tim ngay trong lớp học bơi

Một bé trai 6 tuổi ngừng tim khi học bơi may mắn được cứu sống. Đây là một trong 20 ca đuối nước trẻ em nhập Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ trong hai tháng hè.

Trước khi vào lớp 1, bé trai 6 tuổi ở Hà Nội được gia đình đăng ký học bơi để trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước. Thế nhưng, đến buổi học thứ 3, em bất ngờ chìm dưới nước ngay tại bể bơi. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, trẻ đã rơi vào tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Đuối nước ngay trong lớp học bơi

Giáo viên tại bể bơi lập tức tiến hành hồi sức tim phổi và gọi cấp cứu. Nhờ được sơ cứu đúng cách, đồng thời được chuyển đến bệnh viện kịp thời, bé có cơ hội giành lại sự sống.

Theo ThS.BS Ngô Tiến Đông, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng rất nặng. Các bác sĩ đã triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực như kiểm soát thân nhiệt chủ động để bảo vệ não, thở máy và sử dụng thuốc vận mạch. Sau 5 ngày điều trị, trẻ hồi phục tốt cả về hô hấp, tuần hoàn và chức năng thần kinh.

"Đây là trường hợp may mắn vì trẻ được hồi sức tim phổi ngay sau khi được đưa lên bờ. Trái lại, chúng tôi cũng tiếp nhận những trường hợp trẻ đuối nước không được cấp cứu đúng cách mà bị dốc ngược chạy, khiến thời gian não thiếu oxy kéo dài. Khi đến bệnh viện, trẻ đã suy đa cơ quan, tổn thương não rất nặng. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhiều trường hợp vẫn không qua khỏi", ThS.BS Ngô Tiến Đông chia sẻ.

ThS.BS. Ngô Tiến Đông thăm khám và đánh giá tình trạng trẻ sau 5 ngày điều trị. Ảnh: BVCC.

Trường hợp trên là một trong 20 ca đuối nước trẻ em được Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận chỉ trong 2 tháng mùa hè vừa qua. Trong số này, có những bệnh nhi đã tử vong, nhiều em dù được cứu sống vẫn phải đối mặt với di chứng thần kinh không hồi phục.

Điều đáng lo ngại là không ít vụ đuối nước xảy ra ngay tại các bể bơi công cộng hoặc trong lớp học bơi - những nơi vốn được nhiều phụ huynh tin tưởng là an toàn.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, thực tế tiếp nhận điều trị cho thấy phía sau những tai nạn thương tâm là hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn mà nhiều gia đình chưa nhận thức đầy đủ.

Vào mùa hè, các bể bơi thường quá tải, lượng người đông khiến trẻ dễ va chạm, bị xô đẩy, va đầu vào thành bể hoặc bị người khác nhảy trúng. Trong nhiều trường hợp, trẻ chìm dưới nước nhưng xung quanh tưởng đang vui chơi hoặc ngụp lặn nên không phát hiện kịp thời.

Bên cạnh đó, nhu cầu học bơi tăng cao khiến nhiều lớp học có số lượng học viên lớn trong khi giáo viên không tăng tương ứng. Khi phải hướng dẫn quá nhiều trẻ cùng lúc, giáo viên rất khó bao quát toàn bộ khu vực bể bơi, làm tăng nguy cơ bỏ sót các tình huống khẩn cấp.

Một nguyên nhân khác là sự chủ quan của người lớn. Không ít phụ huynh rời khỏi khu vực bể bơi hoặc mải sử dụng điện thoại, làm việc riêng vì cho rằng đã có giáo viên hoặc nhân viên cứu hộ giám sát. Chính sự lơ là này có thể khiến trẻ không được phát hiện ngay khi gặp sự cố.

Nhiều trẻ đuối nước trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC.

Theo ThS.BS Ngô Tiến Đông, nhiều trẻ có thể được cứu sống nhưng vẫn phải chịu di chứng thần kinh nặng nề, thậm chí phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình. Đây cũng là điều khiến các bác sĩ hồi sức luôn trăn trở trong quá trình điều trị.

Sai lầm khiến trẻ mất "thời gian vàng"

Chuyên gia cho biết nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu oxy. Não chỉ có thể chịu đựng tình trạng thiếu oxy khoảng 4-5 phút. Sau khoảng thời gian này, tổn thương não có thể trở nên không hồi phục, dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh suốt đời.

Vì vậy, khi phát hiện trẻ đuối nước trong tình trạng bất tỉnh, ngừng thở, người chứng kiến cần lập tức tiến hành hồi sức tim phổi, bao gồm thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời nhanh chóng gọi cấp cứu và chuyển trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo tuyệt đối không dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy. Đây là sai lầm vẫn còn khá phổ biến, không giúp nước thoát khỏi phổi mà còn làm dịch dạ dày trào ngược vào đường thở, tăng nguy cơ hít sặc và quan trọng hơn là làm mất "thời gian vàng" để hồi sức tim phổi, khiến trẻ nguy kịch hơn, thậm chí tử vong.