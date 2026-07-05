Tưởng chỉ say rượu nằm ngủ, người đàn ông phải đặt stent khẩn cấp

Sau bữa tiệc có sử dụng nhiều rượu, người đàn ông rơi vào hôn mê, được xác định ngộ độc methanol và nhồi máu cơ tim cấp. Một trường hợp khác cũng phải thở máy sau cuộc nhậu.

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Một người đàn ông 59 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sau bữa tiệc có sử dụng nhiều rượu. Các bác sĩ xác định bệnh nhân không chỉ bị ngộ độc methanol mà còn bị nhồi máu cơ tim cấp, phải can thiệp đặt stent mạch vành khẩn cấp.

Bệnh nhân H.V.Đ. (59 tuổi, TP.HCM) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu sau khi nằm li bì suốt một ngày. Theo người nhà, sau cuộc nhậu, ông Đ. trở về với biểu hiện mệt mỏi, khó chịu, bứt rứt rồi ngủ mê. Đến khi bệnh nhân lơ mơ, mất ý thức, gia đình mới vội đưa đi bệnh viện.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc rượu methanol. Đáng chú ý, ông Đ. đồng thời bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới. Ê-kíp điều trị đã can thiệp đặt stent mạch vành khẩn cấp kết hợp lọc máu để loại bỏ độc chất. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực.

Không lâu sau đó, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận một trường hợp ngộ độc rượu khác. Bệnh nhân C.V.C. (40 tuổi) được người nhà phát hiện nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh sau cuộc nhậu.

Khi nhập viện, anh được chẩn đoán ngộ độc rượu kèm viêm phổi hít do hít phải chất nôn vào đường hô hấp. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản, thở máy và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Sau 10 ngày điều trị, anh đã được rút ống thở, tình trạng dần ổn định và nhận biết được người thân.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, ngộ độc rượu xảy ra khi cơ thể hấp thu quá nhiều ethanol trong thời gian ngắn hoặc sử dụng rượu chứa methanol.

Bác sĩ Phát cho biết khi lượng cồn vượt quá khả năng chuyển hóa của gan, nồng độ cồn trong máu tăng cao sẽ ức chế hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, tuần hoàn và chức năng của nhiều cơ quan. Đặc biệt, methanol là chất cực độc, có thể gây tổn thương não, mù lòa không hồi phục và dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Ngoài hôn mê, ngộ độc rượu còn có thể gây suy hô hấp, viêm phổi do hít sặc, hạ thân nhiệt, rối loạn nhịp tim, co giật, tụt huyết áp và ngừng tim. Việc uống nhiều rượu trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ xơ gan và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.

Từ các trường hợp trên, bác sĩ Phát khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng rượu bia, không uống theo phong trào hoặc tham gia các trò thách uống. Người dân chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, không dùng rượu trôi nổi, tự pha chế hoặc không rõ thành phần.

Nếu sau khi uống rượu xuất hiện các dấu hiệu như ngủ li bì khó đánh thức, nôn ói nhiều, nói nhảm, mất định hướng, thở chậm hoặc yếu, co giật, tím tái hay hôn mê, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.