Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Ai không nên ăn rau đay? Sự thật nhiều người chưa biết

  • Thứ sáu, 3/7/2026 15:00 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Rau đay là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú và dễ chế biến. Tuy vậy, không phải đối tượng nào cũng phù hợp để sử dụng.

Theo y học cổ truyền, rau đay có vị hơi cay, tính mát, không độc, giúp thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, lợi tiểu, kháng viêm và hỗ trợ hô hấp.

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy rau đay giàu dinh dưỡng với vitamin A, C, K, B6, sắt và đồng giúp tăng miễn dịch, hỗ trợ tim mạch; axit amin thiết yếu giúp tái tạo mô; cùng chất nhầy tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa và làm mềm phân. Ngoài ra, chất xơ và chất chống oxy hóa trong rau đay giúp giảm cholesterol, ổn định đường huyết, chống táo bón và làm chậm lão hóa.

Nhờ đó, rau đay không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn được xem như một “dược liệu tự nhiên” hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Một số lợi ích đối với sức khỏe khi ăn rau đay

Nhuận tràng, hỗ trợ điều trị táo bón

Rau đay chứa nhiều chất nhầy tự nhiên giúp bôi trơn đường ruột, làm mềm phân và hỗ trợ quá trình đào thải. Các polysaccharide trong rau còn thúc đẩy nhu động ruột, giúp hạn chế táo bón hiệu quả.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Với đặc tính mát, rau đay có tác dụng làm dịu cơ thể, hỗ trợ thanh nhiệt và giải độc, đặc biệt phù hợp trong thời tiết nắng nóng.

rau day anh 1

Rau đay có hàm lượng dinh dưỡng phong phú và dễ chế biến.

Hỗ trợ phòng còi xương

Hàm lượng canxi trong rau đay khá cao (khoảng 182mg/100g), góp phần hỗ trợ phát triển hệ xương, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Có thể bổ sung rau đay vào thực đơn ăn dặm để tăng cường dinh dưỡng.

Tốt cho tim mạch

Rau đay chứa các glycosid như olitorisid và corchorosid, có tác dụng hỗ trợ điều hòa nhịp tim và tăng cường khả năng co bóp của cơ tim.

Hỗ trợ phòng viêm đường tiết niệu

Nhờ đặc tính lợi tiểu và kháng viêm, rau đay có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rát, khó tiểu.

Hỗ trợ cải thiện hen suyễn

Hàm lượng magie trong rau đay giúp giãn phế quản, góp phần cải thiện tình trạng khó thở ở người mắc hen suyễn.

Tác dụng kháng viêm

Các chất chống oxy hóa trong rau đay giúp hạn chế tổn thương tế bào do viêm. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận tác dụng giảm viêm khi sử dụng rau đay thường xuyên.

Phòng thiếu máu

Với hàm lượng sắt đáng kể, rau đay hỗ trợ quá trình tạo máu, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ sau sinh hoặc người thiếu sắt.

Hỗ trợ làm chậm lão hóa

Vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da, giảm nếp nhăn và hạn chế lão hóa sớm.

Những ai không nên ăn rau đay?

Hiện chưa có nghiên cứu khẳng định tuyệt đối nhóm người cần kiêng rau đay, tuy nhiên theo đặc tính dinh dưỡng và kinh nghiệm y học, một số đối tượng nên thận trọng gồm: người dễ tiêu chảy, lạnh bụng; người mắc bệnh tiêu hóa như đau dạ dày, viêm loét đại tràng; trẻ nhỏ do nguy cơ ảnh hưởng hấp thu khoáng chất nếu ăn nhiều; và người mới phẫu thuật vì có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.

Khi sử dụng rau đay, nên ăn 2-3 lần/tuần, không dùng quá thường xuyên, tránh rửa hoặc vò nát quá kỹ để giữ dưỡng chất, kết hợp đa dạng thực phẩm và nấu chín kỹ để dễ tiêu hóa hơn.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

Ronaldo 'đánh bại' thủ môn Croatia trước khi sút bóng

Kiểu chạy đà ngắt nhịp của Cristiano Ronaldo không chỉ đánh lừa thủ môn mà còn được khoa học lý giải là một lợi thế tâm lý trong những thời khắc áp lực nhất.

1 giờ trước

Chiếc ba lô chứa đầy chất cấm của Tăng Nhật Tuệ

Trong vụ triệt phá đường dây ma túy tại TP.HCM, clip hiện trường ghi lại quá trình công an khám xét ba lô của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và thu giữ nhiều tang vật.

2 giờ trước

https://vov.vn/suc-khoe/ai-khong-nen-an-rau-day-su-that-nhieu-nguoi-chua-biet-post1311555.vov

Chung Thủy/VOV.VN

rau đay Rau đay Kháng viêm Thanh nhiệt Nhuận tràng Lợi tiểu

    Đọc tiếp

    Dia nguc tam ly tren cham 11 m tai World Cup hinh anh

    Địa ngục tâm lý trên chấm 11 m tại World Cup

    3 giờ trước 12:28 3/7/2026

    0

    Sút luân lưu luôn là thử thách khắc nghiệt nhất của bóng đá. Sút thành công có thể đưa đội bóng vào lịch sử, còn pha đá hỏng lại trở thành ký ức đeo bám cầu thủ suốt sự nghiệp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý