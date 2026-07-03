Việt Nam có vị thuốc đại bổ ra chợ là thấy, giúp dưỡng gan bổ thận

Hạt sen (liên nhục) từ lâu đã là một loại thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực và y học cổ truyền Việt Nam.

Không chỉ mang lại hương vị bùi béo, thơm ngon cho các món chè, súp, hạt sen còn có hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Giải độc gan thận, tăng cường tiêu hóa

Hạt sen giàu chất xơ giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, kiểm soát cơn thèm ăn không đúng lúc, từ đó đẩy nhanh quá trình giảm cân. Hạt sen cũng giúp giải độc thận và gan, loại bỏ chất thải thực phẩm và ngăn ngừa sự tích tụ của chúng trong cơ thể, do đó duy trì sức khỏe đường ruột.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Hạt sen chứa nhiều magie, giúp cải thiện lưu thông máu, oxy và các chất dinh dưỡng khác. Nồng độ magie thấp có thể khiến cơ thể dễ bị đau tim hơn. Hàm lượng magie trong hạt sen cao đến mức tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với sức khỏe tim mạch. Hàm lượng dinh dưỡng magie và folate trong hạt sen cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và các bệnh tim mạch khác.

Hạt sen chứa nhiều magie, giúp cải thiện lưu thông máu, oxy và các chất dinh dưỡng khác.

Mang lại hiệu quả chống lão hóa

Các enzyme có trong hạt sen được cho là có khả năng ức chế lão hóa. L-isoaspartyl methyltransferase trong hạt sen là enzyme hỗ trợ sửa chữa và duy trì các protein bị hư hại, đồng thời thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Hạt sen dạng bột hiện được thêm vào nhiều sản phẩm mỹ phẩm để đảo ngược quá trình lão hóa da cũng như làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Cải thiện giấc ngủ

Hạt sen được cho là có tác dụng làm dịu và chống co thắt, có nghĩa là, bạn sẽ thư giãn thần kinh tốt hơn và ngủ ngon hơn. Nó cũng giúp giãn nở mạch máu và giúp giảm đáng kể chứng trầm cảm và lo âu. Điều này là nhờ sự hiện diện của các alkaloid isoquinoline trong hạt sen.

Giúp kiểm soát bệnh tiểu đường

Hạt sen vốn có chỉ số đường huyết thấp. Do đó, chúng hạn chế sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Hạt sen cũng điều chỉnh phản ứng insulin trong cơ thể, duy trì lượng glucose trong máu ở mức bình thường. Ăn hạt sen như một món ăn nhẹ buổi tối rất lý tưởng cho chế độ ăn của người bệnh tiểu đường. Vì bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ cao bị tăng huyết áp, hạt sen cũng góp phần ổn định huyết áp trong cơ thể.

Cải thiện chức năng thận

Hạt sen chứa nhiều dưỡng chất thực vật có đặc tính làm se. Điều này giúp loại bỏ độc tố và chất thải khỏi cơ thể, giảm độ axit và ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Hơn nữa, đặc tính lợi tiểu mạnh mẽ của những hạt nhỏ này giúp loại bỏ nước tiểu và các chất thải lỏng khác khỏi thận và bàng quang một cách dễ dàng, từ đó tăng cường sức khỏe thận và ngăn ngừa nhiễm trùng, tổn thương thận

Cải thiện chức năng thần kinh

Hạt sen là nguồn cung cấp thiamine tuyệt vời, giúp tăng cường đáng kể chức năng nhận thức. Việc tiêu thụ hạt sen giúp cơ thể sản sinh acetylcholine, từ đó hỗ trợ quá trình dẫn truyền thần kinh. Quá trình dẫn truyền thần kinh này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động tốt của các dây thần kinh.