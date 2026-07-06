Thanh niên 25 tuổi nhập viện với vòng đeo siết chặt vùng kín

Tin rằng vòng kim loại giúp kéo dài thời gian quan hệ, nam thanh niên phải nhập viện khi dụng cụ này siết nghẹt, gây sưng nề, thiếu máu và đe dọa hoại tử.

Một chiếc vòng kim loại nhỏ suýt khiến nam thanh niên mất chức năng sinh lý. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin các bác sĩ khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh 25 tuổi, chưa lập gia đình. Anh có thói quen sử dụng vòng đeo dương vật (cock ring) với mong muốn tăng kích thước, kéo dài thời gian cương cứng và tăng khoái cảm khi quan hệ tình dục.

Khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, người bệnh đeo một vòng kim loại có đường kính khoảng 2 cm, dày khoảng 1 cm vào sát gốc dương vật rồi kích thích để gây cương. Khi dương vật cương cứng, chiếc vòng siết chặt khiến anh không thể tự tháo ra.

Chỉ sau thời gian ngắn, "cậu nhỏ" sưng nề, tím đen, xuất huyết và đau nhiều, buộc người bệnh phải đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.

Sau khi đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ khoa Nam học nhanh chóng hội chẩn với khoa Răng để lựa chọn phương án xử trí an toàn nhất.

Ê-kíp đã sử dụng mũi khoan kim cương chuyên dụng thường dùng trong nha khoa để cắt đôi chiếc vòng kim loại, giải phóng hoàn toàn tình trạng chèn ép. Sau thủ thuật, dương vật giảm phù nề rõ rệt, hồng hào, ấm trở lại và bảo tồn được chức năng.

Theo bác sĩ Phan Lê Nhật Long, khoa Nam học, những năm gần đây, số ca tai nạn liên quan vòng đeo dương vật có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở nam giới trẻ.

Nhiều người cho rằng dụng cụ này có thể kéo dài thời gian cương cứng hoặc tăng khoái cảm khi quan hệ. Tuy nhiên, nếu lựa chọn vòng có kích thước không phù hợp hoặc sử dụng sai cách, dương vật rất dễ bị thắt nghẹt.

"Khi máu không thể lưu thông, dương vật sẽ nhanh chóng phù nề, thiếu máu. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể bị hoại tử, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh lý, thậm chí phải cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ cơ quan này", bác sĩ Long cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới không nên tự ý sử dụng vòng kim loại hoặc các dụng cụ không rõ nguồn gốc nhằm tăng khoái cảm tình dục. Khi xảy ra tình trạng thắt nghẹt, tuyệt đối không cố gắng tự cắt hoặc tháo dị vật tại nhà vì có thể khiến tổn thương nặng hơn.

Người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được xử trí càng sớm càng tốt, bởi chỉ vài giờ chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng bảo tồn và chức năng của cơ quan này.