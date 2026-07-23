Bên trong phòng xoa bóp, châm cứu giác hơi chỉ toàn người trẻ

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Từ sáng sớm, khu điều trị của khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai, đã nhộn nhịp bệnh nhân. Trên các giường điều trị, người được châm cứu, người xoa bóp, bấm huyệt, người kết hợp sóng xung kích để giảm đau. Điều khiến các bác sĩ chú ý không phải số lượng bệnh nhân đông mà là độ tuổi ngày càng trẻ. Nhiều người mới ngoài 20 đã phải nhập cuộc điều trị vì đau cổ vai gáy kéo dài.
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Chị Hoa (32 tuổi, nhân viên văn phòng) là một trong số đó. Ban đầu, những cơn đau âm ỉ ở vùng chẩm gáy chỉ xuất hiện sau giờ làm việc khiến chị nghĩ mình bị mỏi cơ thông thường. Thế nhưng theo thời gian, cơn đau lan lên nửa sau đầu, kèm theo tê tay, tê chân, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và công việc.
"Tôi ngồi máy tính nhiều giờ liên tục. Mỗi khi công việc dồn dập, gần như tôi giữ nguyên một tư thế, ít đứng dậy vận động. Làm việc trong phòng điều hòa cả ngày, gió lạnh phả thẳng vào phần vai gáy nên tình trạng càng nặng hơn", chị Hoa kể với Tri Thức - Znews. Trước đó, chị từng điều trị bằng thuốc giảm đau nhưng mong muốn kiểm soát bệnh lâu dài hơn nên tìm đến khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai.
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Không riêng chị Hoa, Bùi Hiền (24 tuổi) cũng rơi vào tình trạng tương tự sau thời gian hoàn thành đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa. Có những ngày, Hiền ngồi trước máy tính tới 16 giờ. Ban đầu chỉ đau mỏi vùng vai khi lái xe, sau đó xuất hiện các cơn co giật cơ và được chẩn đoán mắc hội chứng đau cổ vai gáy. Dù đã thử tập Pilates, các triệu chứng vẫn không cải thiện rõ rệt nên cô quyết định đến bệnh viện điều trị.
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Nằm trên giường điều trị, Hiền được bác sĩ thực hiện điện châm kết hợp chiếu hồng ngoại để giảm đau cổ vai gáy. Điện xung truyền qua các kim châm tác động lên huyệt và các nhóm cơ co cứng, trong khi nhiệt từ đèn hồng ngoại giúp tăng tuần hoàn tại chỗ, hỗ trợ thư giãn cơ và cải thiện khả năng vận động.
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Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Trang, Quyền Trưởng khoa Y học cổ truyền, cho biết nếu trước đây khoa chủ yếu điều trị cho người trung niên và cao tuổi thì hiện nay nhóm dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ rất lớn. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân ngoại trú điều trị đau cổ vai gáy thì có 5-6 người dưới 35 tuổi.
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"Phần lớn đều là nhân viên văn phòng trong độ tuổi 25-35 do phải ngồi lâu trước máy tính, ít vận động và thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa khiến các nhóm cơ vùng cổ vai gáy luôn ở trạng thái căng cứng. Mục tiêu điều trị không chỉ là cắt cơn đau mà còn giải phóng tình trạng co cứng các nhóm cơ vùng cổ vai gáy như cơ thang, cơ ức đòn chũm và cơ vùng đầu, từ đó phục hồi vận động", bác sĩ Trang nói. Trong ảnh, bác sĩ đang chuẩn bị giác hơi cho bệnh nhân Hoa.
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Theo thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Duy Luân, khoa Y học Cổ truyền, để đạt hiệu quả tối ưu, bác sĩ phối hợp nhiều kỹ thuật trong một buổi điều trị như chiếu hồng ngoại, ôn châm (cứu ngải), xoa bóp - bấm huyệt, sóng xung kích, châm cứu và giác hơi.
"Mỗi phương pháp có cơ chế tác động khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là làm giãn cơ, giảm đau, cải thiện vận động vùng cổ vai gáy và hạn chế nguy cơ tái phát. Sau khoảng một tuần điều trị, người bệnh sẽ được tái khám để đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng và điều chỉnh phác đồ nếu cần", bác sĩ Luân cho hay.
Bác sĩ thực hiện các kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt kết hợp nắn chỉnh cột sống cổ nhằm giảm co cứng cơ, giảm đau cho bệnh nhân. Theo BSCKII Nguyễn Minh Trang, trước đây, nhiều người trẻ thường dùng thuốc giảm đau để cắt cơn nhanh nhưng triệu chứng dễ tái phát, còn việc lạm dụng thuốc kéo dài có thể gây tác dụng không mong muốn trên đường tiêu hóa. Hiện nay, nhiều người chuyển sang điều trị bằng y học cổ truyền nhờ hiệu quả bền vững hơn.
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Song song với các kỹ thuật của y học cổ truyền, khoa còn ứng dụng các phương pháp vật lý trị liệu hiện đại như sóng xung kích. Tùy nguyên nhân gây đau và mức độ tổn thương của từng người bệnh, bác sĩ sẽ lựa chọn hoặc phối hợp các kỹ thuật phù hợp trong cùng một phác đồ.
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Trước khi rời phòng điều trị, chị Hoa khẽ xoay cổ và cho biết cảm giác nặng nề ở vùng vai gáy đã nhẹ đi rõ rệt. "Sau 2 tuần điều trị, cơn đau của tôi giảm khoảng 70%. Tình trạng tê mỏi cũng đỡ hẳn, cổ xoay, cúi hay ngửa đều linh hoạt hơn trước. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện, duy trì các bài tập theo hướng dẫn của bác sĩ và tái khám đúng hẹn để hạn chế cơn đau tái phát", chị chia sẻ.
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