Bên trong phòng xoa bóp, châm cứu giác hơi chỉ toàn người trẻ

"Phần lớn đều là nhân viên văn phòng trong độ tuổi 25-35 do phải ngồi lâu trước máy tính, ít vận động và thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa khiến các nhóm cơ vùng cổ vai gáy luôn ở trạng thái căng cứng. Mục tiêu điều trị không chỉ là cắt cơn đau mà còn giải phóng tình trạng co cứng các nhóm cơ vùng cổ vai gáy như cơ thang, cơ ức đòn chũm và cơ vùng đầu, từ đó phục hồi vận động", bác sĩ Trang nói. Trong ảnh, bác sĩ đang chuẩn bị giác hơi cho bệnh nhân Hoa.