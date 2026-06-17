Cảm xúc của vợ con Messi sau trận đấu

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Antonela Roccuzzo cùng các con đến cổ vũ Lionel Messi.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau trận đấu giữa Argentina và Algeria, ống kính truyền thông ghi lại được những khoảnh khắc đầy cảm xúc của gia đình Messi. Vợ anh, Antonela Roccuzzo cùng ba người con được nhìn thấy rời khu vực khán đài VIP với gương mặt rạng rỡ và niềm tự hào rõ rệt.
Sự phấn khởi của gia đình siêu sao người Argentina xuất phát từ màn trình diễn chói sáng của ngôi sao mang áo số 10 trên sân cỏ. Trong màn chạm trán Algeria, Messi ghi liên tiếp ba bàn thắng, hoàn tất cú hat-trick giúp nhà đương kim vô địch thế giới giành chiến thắng thuyết phục 3-0.
Về mặt thống kê, đây là trận đấu thứ 200 của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Sau hai thập kỷ cống hiến, anh hiện bỏ túi thông số kỷ lục với 118 bàn thắng và 61 đường kiến tạo.
Cựu cầu thủ Barcelona hiện cũng nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup với 16 pha lập công, ngang bằng với huyền thoại người Đức, Miroslav Klose.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.