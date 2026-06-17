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Thể thao World Cup 2026

Cảm xúc của vợ con Messi sau trận đấu

  • Thứ tư, 17/6/2026 17:59 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Video Antonela Roccuzzo cùng các con rạng rỡ rời sân sau cú hat-trick của Lionel Messi trước Algeria tại bảng J World Cup 2026 thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

Antonela Roccuzzo cùng các con đến cổ vũ Lionel Messi.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau trận đấu giữa Argentina và Algeria, ống kính truyền thông ghi lại được những khoảnh khắc đầy cảm xúc của gia đình Messi. Vợ anh, Antonela Roccuzzo cùng ba người con được nhìn thấy rời khu vực khán đài VIP với gương mặt rạng rỡ và niềm tự hào rõ rệt.

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Antonela liên tục mỉm cười và trò chuyện cùng các con khi di chuyển ra khu vực xe đón. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác từ phía người hâm mộ.

Sự phấn khởi của gia đình siêu sao người Argentina xuất phát từ màn trình diễn chói sáng của ngôi sao mang áo số 10 trên sân cỏ. Trong màn chạm trán Algeria, Messi ghi liên tiếp ba bàn thắng, hoàn tất cú hat-trick giúp nhà đương kim vô địch thế giới giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

Về mặt thống kê, đây là trận đấu thứ 200 của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Sau hai thập kỷ cống hiến, anh hiện bỏ túi thông số kỷ lục với 118 bàn thắng và 61 đường kiến tạo.

Cựu cầu thủ Barcelona hiện cũng nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup với 16 pha lập công, ngang bằng với huyền thoại người Đức, Miroslav Klose.

Video Messi hoàn tất hat-trick trong hiệp 2 Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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