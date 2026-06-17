Vợ, bạn gái tuyển Argentina là doanh nhân, triệu phú

Antonela Roccuzzo, vợ của Lionel Messi, là một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất thế giới. Khi Messi lập cú hat-trick vào lưới Algeria trong trận sáng 17/6, Antonela cũng nhận vô số lời chúc mừng. Ảnh: antonelaroccuzzo/Instagram.
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Chuyện tình của "cặp đôi vàng trong làng bóng đá" luôn thu hút sự quan tâm. Antonela và Messi bên nhau từ thời thơ ấu, rất lâu trước khi anh giành Quả bóng vàng và trải qua những đêm vinh quang cùng Barcelona. Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 trong một tiệc cưới xa hoa, hoành tráng và được ca ngợi là "đám cưới thế kỷ" của Argentina. Hiện tại, họ có 3 con trai là Thiago, Mateo và Ciro. Ảnh: antonelaroccuzzo/Instagram.
Antonela được nhiều người ngưỡng mộ khi xây dựng tên tuổi vượt ra ngoài danh xưng "vợ Messi". Cô đã trở thành một tên tuổi trong làng thời trang toàn cầu, hợp tác với các thương hiệu lớn như Tiffany & Co. và Alo Yoga. Nàng WAG 38 tuổi còn có sức ảnh hưởng với các hoạt động thiện nguyện, thu hút gần 40 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân. Ước tính, Antonela hiện có khối tài sản trị giá 20 triệu USD sau nhiều năm kinh doanh và hợp tác với các nhãn hàng lớn, theo Celebrity Net Worth. Ảnh: antonelaroccuzzo/Instagram.
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"Công chúa nhạc pop" Tini Stoessel là bạn gái của Rodrigo De Paul. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2022 và có khoảng thời gian chia tay vào năm 2023. Sau khi tái hợp, truyền thông Argentina xác nhận Tini là vị hôn thê của De Paul và cặp đôi gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Ảnh: Tini Stoessel/Instagram.
Tini Stoessel nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim hoạt hình Violetta của Disney. Với tài năng và sức ảnh hưởng của mình, cô trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc lớn nhất khu vực Mỹ La-tinh với những album đứng đầu bảng xếp hạng và các tour diễn cháy vé tại các sân vận động hoành tráng. Ảnh: Tini Stoessel/Instagram.
Mối tình lãng mạn của Tini với De Paul đã biến họ trở thành cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí và bóng đá Argentina. Trong khi De Paul được xếp hạng cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026 với khuôn mặt "tỷ lệ vàng", bạn gái anh cũng nhận nhiều lời khen về ngoại hình gợi cảm. Tini từng tiết lộ cô "phát ghen" khi bạn trai quá thân thiết với Messi và nói "yêu" tiền đạo số 10 trong lúc say xỉn. Ảnh: rodridepaul/Instagram.
Vợ cầu thủ Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo, nổi tiếng là nàng WAG nóng bỏng của tuyển Argentina. Cặp đôi đã kết hôn năm 2023 trong một lễ cưới xa hoa bên hồ Como và đến nay có hai con chung. Hồi tháng 5, người mẫu kiêm bà mẹ hai con đăng loạt ảnh chúc mừng chồng sau khi đội Inter Milan của anh giành chức vô địch Serie A. "Như mọi khi, chúng tôi luôn ở bên cạnh các con, tự hào về các con và hạnh phúc khi được cùng các con ăn mừng trên từng chặng hành trình", cô viết. Ảnh: agus.gandolfo/Instagram.
Gandolfo nổi tiếng với hơn 1,6 triệu người theo dõi trên Instagram, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh ở Italy - nơi chồng cô đang thi đấu. Nữ huấn luyện viên thể hình kiêm doanh nhân hiện điều hành nhà hàng sang trọng Coraje ở Milan. Ảnh: agus.gandolfo/Instagram.
Caro Calvagni, vợ của Nicolas Tagliafico, nổi tiếng khi xây dựng được sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thể hình. Bộ đôi này cũng được dân mạng yêu thích khi chia sẻ hàng loạt video cover vui nhộn. Vào tháng 7/2021, cầu thủ bóng đá người Argentina cầu hôn bạn gái khi đi nghỉ ở Maldives. Vài tháng sau, cặp đôi kết hôn trước sự chứng kiến của người thân và đồng đội. Ảnh: carocalvagni/Instagram.
Nàng WAG là người sáng lập thương hiệu đồ thể thao Calvagni Official, thương hiệu được quảng bá rộng rãi một phần nhờ sức ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân của cô và cầu thủ nổi tiếng. Calvagni còn là influencer kiếm bộn tiền khi được nhiều nhãn hàng mời gọi hợp tác. Ảnh: carocalvagni/Instagram.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.