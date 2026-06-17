Vợ, bạn gái tuyển Argentina là doanh nhân, triệu phú

Antonela được nhiều người ngưỡng mộ khi xây dựng tên tuổi vượt ra ngoài danh xưng "vợ Messi". Cô đã trở thành một tên tuổi trong làng thời trang toàn cầu, hợp tác với các thương hiệu lớn như Tiffany & Co. và Alo Yoga. Nàng WAG 38 tuổi còn có sức ảnh hưởng với các hoạt động thiện nguyện, thu hút gần 40 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân. Ước tính, Antonela hiện có khối tài sản trị giá 20 triệu USD sau nhiều năm kinh doanh và hợp tác với các nhãn hàng lớn, theo Celebrity Net Worth. Ảnh: antonelaroccuzzo/Instagram.