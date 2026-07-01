Messi chạy ít nhất World Cup, ghi bàn nhiều nhất

Messi chứng minh giá trị của một siêu sao không nằm ở quãng đường di chuyển, mà từ khả năng định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc chính xác tại World Cup 2026.

Messi thi đấu cực kỳ hiệu quả ở vòng bảng.

Theo Opta, có 618 cầu thủ thi đấu tối thiểu 90 phút (không tính thủ môn) tại vòng bảng World Cup 2026. Đáng chú ý, siêu sao người Argentina chạy ít nhất trong số 618 cầu thủ này, với trung bình chỉ 8,1 km mỗi trận. Tuy nhiên, anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau vòng bảng World Cup 2026 với 6 pha lập công.

Hai thống kê tưởng chừng đối lập ấy lại khắc họa hoàn hảo phong cách thi đấu của Messi ở tuổi 39. Anh không còn di chuyển liên tục như thời đỉnh cao, thay vào đó dành phần lớn thời gian để quan sát, đọc trận đấu và chờ đợi thời cơ tung ra đòn kết liễu.

Chính lối chơi đầy tính toán ấy giúp Messi luôn xuất hiện đúng lúc ở những điểm nóng. Chỉ cần một pha xử lý, một đường chuyền hay một cú dứt điểm, anh đủ sức thay đổi cục diện trận đấu mà không cần tiêu tốn quá nhiều thể lực.

World Cup 2026 cho thấy phiên bản Messi giàu kinh nghiệm và thực dụng hơn bao giờ hết. Anh không còn là cầu thủ rê dắt qua hàng loạt đối thủ như thời trai trẻ, nhưng bù lại sở hữu khả năng chọn vị trí, cảm nhận không gian và đưa ra quyết định gần như hoàn hảo.

Việc dẫn đầu danh sách ghi bàn dù có quãng đường di chuyển thấp nhất là minh chứng rõ ràng cho triết lý thi đấu ấy. Messi không cố gắng chạy nhiều hơn đối thủ, mà khiến mỗi bước chạy của mình trở nên giá trị hơn.

Trước khi cùng Argentina đối đầu Cape Verde ở vòng 32 đội vào ngày 4/7, Messi kịp lập kỷ lục ghi bàn 7 trận liên tiếp tại World Cup. Anh cũng nâng tổng thành tích lên 19 bàn qua các kỳ đại hội.

Argentina nâng tỷ số lên 3-1 trước Jordan Sáng 28/6, Messi ghi bàn từ chấm đá phạt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina trước Jordan ở lượt đấu cuối bảng J World Cup 2026.