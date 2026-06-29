Đội tuyển Argentina của Lionel Messi đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

CĐV nghi ngờ Argentina được dàn xếp vào nhánh dễ. Ảnh: Reuters.

Không phải vì phong độ ấn tượng, mà bởi nhiều người hâm mộ cho rằng hành trình của nhà đương kim vô địch đến trận chung kết đang quá thuận lợi.

Ở vòng 1/16, Argentina sẽ đối đầu với Cape Verde, đội bóng lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Nếu không xảy ra bất ngờ, đại diện Nam Mỹ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Australia và Ai Cập ở tứ kết.

Nếu tiến xa hơn, đối thủ tiềm năng của Argentina ở vòng bán kết có thể là Colombia, Thụy Sĩ, Algeria hoặc Ghana. Điều đó đồng nghĩa với việc Messi và các đồng đội nhiều khả năng sẽ không phải chạm trán bất kỳ cựu vô địch World Cup nào trước vòng bán kết. Khi đó, đối thủ đáng gờm nhất có thể là Anh hoặc Brazil.

Argentina vào nhánh đấu vừa sức. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, nửa còn lại của nhánh đấu được xem là khốc liệt hơn rất nhiều với sự hiện diện của những ứng viên hàng đầu như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp. Chính sự chênh lệch này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều cổ động viên cho rằng Argentina đang sở hữu con đường dễ dàng bất thường để bảo vệ ngôi vương, thậm chí có người còn đặt nghi vấn giải đấu đã được "sắp xếp" nhằm tạo điều kiện cho Messi tiến sâu. Một số ý kiến nhận định đội bóng Nam Mỹ gần như đã đặt một chân vào bán kết nếu thi đấu đúng sức.

Tuy nhiên, một bộ phận CĐV cho rằng những gì Argentina có được là nhờ màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng với thành tích toàn thắng sau ba trận. Vị trí nhất bảng J là lợi thế mà đại diện Nam Mỹ xứng đáng giành được sau những gì đã thể hiện trên sân.

Argentina sẽ chạm trán Cape Verde ở vòng 1/16 vào ngày 4/7.

Chi tiết nhánh đấu từ vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: OG

Highlights Jordan 1-3 Argentina Sáng 28/6, Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan, qua đó đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng J.