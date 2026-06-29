HLV Ghana chê World Cup 2026 tầm thường

HLV Carlos Queiroz cho rằng việc mở rộng World Cup lên 48 đội khiến giải đấu trở nên kém đặc biệt, dù chính Ghana được hưởng lợi từ thể thức mới.

HLV Carlos Queiroz phát ngôn đáng chú ý về thể thức 48 đội của World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Việc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nâng số đội tham dự World Cup 2026 từ 32 lên 48 tiếp tục tạo ra những tranh luận trái chiều. Sau khi cùng Ghana giành vé vào vòng 32 đội, HLV Carlos Queiroz vẫn thẳng thắn bày tỏ quan điểm phản đối thể thức mới vì cho rằng nó làm giảm giá trị của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo The Athletic, sau thất bại 1-2 trước Croatia ở lượt cuối bảng L hôm 28/6, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có bài phát biểu trước truyền thông, khẳng định giá trị của một giải đấu đến từ tính chọn lọc. Theo ông, khi quá nhiều đội tuyển có cơ hội góp mặt, World Cup sẽ đánh mất sự đặc biệt vốn có.

"Tôi tin rằng giá trị chỉ xuất hiện khi điều gì đó hiếm có. Khi quá nhiều đội có thể giành quyền tham dự, giải đấu sẽ trở nên tầm thường và bình thường. Khi ai cũng có thể góp mặt, liệu World Cup còn là sân chơi độc quyền hay không? Đó là điều đáng để bàn", Queiroz phát biểu.

Nhà cầm quân từng dẫn dắt Bồ Đào Nha tại World Cup 2010 và Iran ở ba kỳ World Cup liên tiếp cho rằng vòng loại cũng dần mất ý nghĩa nếu quá nhiều suất được phân bổ. Theo ông, quá trình giành vé dự World Cup phải đủ khắc nghiệt và mang tính cạnh tranh cao để phản ánh đúng đẳng cấp của các đội tuyển.

Queiroz nhấn mạnh: "World Cup cần có ý nghĩa và sức nặng. Nó phải là giải đấu dành cho những đội tuyển hay nhất. Nhưng như mọi người đều biết, ngày nay tiền bạc mới là yếu tố chi phối bóng đá".

Điều đáng chú ý là Ghana lại chính là một trong những đội hưởng lợi từ thể thức mới. Đại diện châu Phi đứng sau Anh và Croatia ở bảng L nhưng vẫn đi tiếp với tư cách một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ghana kết thúc vòng bảng với 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại bằng 0 và giành vé vào vòng knock-out. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Queiroz sẽ là Colombia trong trận đấu diễn ra ngày 4/7 tại Kansas City.

Highlights Croatia 2-1 Ghana Sáng 28/6, Croatia đánh bại Ghana 2-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 để giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng L.