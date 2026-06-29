Chu kỳ 12 năm ám ảnh sự nghiệp Hong Myung-bo

Hai kỳ World Cup thất bại trên cương vị HLV, cách nhau đúng 12 năm, vừa khép lại một chương đầy thăng trầm trong sự nghiệp của Hong Myung-bo.

Hong Myung-bo và duyên nợ với chu kỳ 12 năm tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Hong Myung-bo khép lại hành trình cùng tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 bằng quyết định từ chức sau khi đội nhà không thể giành vé vào vòng 32 đội. Thất bại trên đất Bắc Mỹ cũng nối dài chu kỳ 12 năm đầy nghiệt ngã trong sự nghiệp của cựu trung vệ huyền thoại xứ kim chi.

Từng được xem là một trong những biểu tượng thành công nhất của bóng đá Hàn Quốc, Hong Myung-bo ghi dấu ấn cả khi còn thi đấu lẫn trên băng ghế huấn luyện. Sau thành công với tấm HCĐ Olympic London 2012, ông nhận được sự kỳ vọng rất lớn khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, mọi thứ dần chuyển sang chiều hướng trái ngược so với hy vọng ban đầu.

Năm 2014 tại Brazil, ông cũng từ chức khi đội tuyển chỉ giành 1 điểm sau ba trận vòng bảng. Năm 2026 là lần thứ hai Hong Myung-bo rời ghế HLV tuyển Hàn Quốc sau một kỳ World Cup thất bại.

Con số 12 dường như gắn liền với sự nghiệp của chiến lược gia 57 tuổi. Ông lần đầu dự World Cup với tư cách cầu thủ vào năm 1990 và phải chờ đến World Cup 2002 mới có chiến thắng đầu tiên, trước khi góp phần tạo nên kỳ tích vào bán kết.

Trên cương vị HLV, Hong Myung-bo cũng mất đúng 12 năm để có chiến thắng đầu tiên tại World Cup, nhưng lần này câu chuyện không kết thúc bằng phép màu mà bằng một lời chia tay đầy tiếc nuối.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc được đánh giá sở hữu nhân sự chất lượng cùng bảng đấu thuận lợi. Dù mở màn bằng chiến thắng ngược 2-1 trước CH Czech, đội bóng xứ kim chi sau đó liên tiếp thua Mexico và Nam Phi với cùng tỷ số 0-1.

Thành tích 1 thắng, 2 thua chỉ giúp họ đứng thứ ba bảng đấu và phải chờ đợi cơ hội đi tiếp theo suất dành cho các đội hạng ba xuất sắc. Cuối cùng, cánh cửa vòng knock-out vẫn khép lại khi Hàn Quốc xếp thứ 34 trên tổng số 48 đội tham dự World Cup.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.