HLV tuyển Hàn Quốc từ chức

HLV Hong Myung-bo thông báo chia tay tuyển Hàn Quốc sau thất bại tại World Cup 2026.

HLV Hong Myung-bo từ chức. Ảnh: Reuters.

Trong buổi họp báo diễn ra tại đại bản doanh của tuyển Hàn Quốc ở Zapopan (Mexico) tối 28/6, huyền thoại bóng đá Hàn Quốc xác nhận quyết định rời cương vị HLV trưởng chỉ một ngày sau khi đội bóng xứ kim chi bị loại khỏi World Cup.

"Hôm nay, tôi xin từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Tôi thành thật xin lỗi những người luôn yêu mến và ủng hộ bóng đá Hàn Quốc. Chúng tôi không thể mang đến kết quả như kỳ vọng và mọi trách nhiệm thuộc về tôi với tư cách HLV trưởng", ông Hong cho biết.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc chỉ giành được 3 điểm sau ba lượt trận vòng bảng với một chiến thắng và hai thất bại, đứng thứ ba bảng A. Đội tuyển không thể giành quyền đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Hàn Quốc bị loại ngay vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Đây cũng là lần thứ hai HLV Hong không thể giúp Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup. Trước đó, ông từng dẫn dắt đội tuyển tại World Cup 2014 nhưng cũng sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Ông hiện là HLV duy nhất trong lịch sử từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc ở hai kỳ World Cup khác nhau.

Hong Myung-bo được bổ nhiệm trở lại vào tháng 7/2024 với bản hợp đồng kéo dài đến hết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm nhậm chức, quyết định của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã vấp phải nhiều tranh cãi. Quá trình lựa chọn HLV bị chỉ trích là thiếu minh bạch khi KFA bỏ qua nhiều ứng viên nước ngoài để bổ nhiệm Hong sau một cuộc gặp ngắn với lãnh đạo liên đoàn.

Sự việc gây ra làn sóng phản đối lớn đến mức Quốc hội Hàn Quốc phải triệu tập Hong Myung-bo cùng các lãnh đạo KFA để giải trình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc sau đó cũng tiến hành điều tra, đồng thời yêu cầu KFA xem xét trách nhiệm của Chủ tịch Chung Mong-gyu và một số lãnh đạo cấp cao liên quan đến quá trình bổ nhiệm HLV trưởng.

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