Bóng đá Hàn Quốc chìm trong khủng hoảng sau 'kỳ World Cup tệ nhất'

Thất bại ngay từ vòng bảng World Cup 2026 không chỉ khiến đội tuyển Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng, mà còn đẩy Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đến giai đoạn hỗn loạn.

Thất bại tại World Cup 2026 chỉ là một phần trong tình hình ảm đạm của bóng đá Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Việc đội tuyển Hàn Quốc dừng bước ngay sau vòng bảng World Cup 2026 đang tạo ra cơn địa chấn lớn nhất với bóng đá nước này trong nhiều năm qua. Nhiều tờ báo lớn tại xứ kim chi không ngần ngại dùng cụm từ "kỳ World Cup tệ nhất lịch sử" để nói về hành trình của Son Heung-min cùng các đồng đội.

Sau khi kết thúc giải ở vị trí thứ 34/48 đội, làn sóng chỉ trích không chỉ hướng về HLV Hong Myung-bo hay các tuyển thủ mà còn tập trung vào Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Thực tế, KFA đã liên tục đối mặt với tranh cãi suốt hai năm qua. Sau khi sa thải Jurgen Klinsmann vì thành tích nghèo nàn tại Asian Cup 2023, quá trình bổ nhiệm Hong Myung-bo cũng gây nhiều tranh cãi với các cáo buộc thiếu minh bạch và vượt thẩm quyền.

Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu từng phải tham gia các phiên điều trần trước Quốc hội và hứng chịu nhiều chỉ trích nặng nề. Tổ chức này còn bị ví là "kém hơn cả một hội nhóm địa phương" vì cách điều hành thiếu hiệu quả.

Kỳ vọng của người hâm mộ Hàn Quốc dành cho đội tuyển là rất lớn. Ảnh: Reuters.

Tại các trận đấu trên sân nhà trước khi đến World Cup, người hâm mộ Hàn Quốc cũng nhiều lần la ó chính đội tuyển quốc gia, điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử bóng đá xứ kim chi.

KFA từng cam kết cải tổ để lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, thất bại tại World Cup 2026 khiến mọi nỗ lực gần như đổ sông đổ biển. Trên các nền tảng mạng xã hội của liên đoàn, hàng chục nghìn bình luận bày tỏ sự thất vọng và yêu cầu cải cách toàn diện.

Khủng hoảng còn lan tới cấp lãnh đạo. Chủ tịch Chung Mong-gyu, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư năm ngoái, trước đó đã tuyên bố sẽ từ chức sau khi World Cup khép lại.

Việc đội tuyển bị loại sớm khiến quá trình chuyển giao quyền lực được dự báo sẽ diễn ra ngay trong thời gian tới. Theo quy định, nếu nhiệm kỳ còn trên một năm, KFA phải tổ chức bầu chủ tịch mới trong vòng 60 ngày.

Hàn Quốc đang bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết nền bóng đá có dấu hiệu hoảng loạn. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Lee Jae-myung cũng công khai chỉ trích công tác nhân sự của bóng đá Hàn Quốc, cho rằng việc ưu tiên quan hệ thay vì năng lực đã dẫn tới thất bại và kêu gọi cải tổ mạnh mẽ hệ thống quản lý.

Trong bối cảnh đội tuyển còn phải chuẩn bị cho loạt trận giao hữu FIFA Days, Asian Games 2026 và Asian Cup vào đầu năm sau, KFA đứng trước áp lực vừa tìm ban lãnh đạo mới, vừa khôi phục niềm tin từ người hâm mộ.

Sau cú sốc World Cup, bóng đá Hàn Quốc đang bước vào một giai đoạn đầy bất ổn với hàng loạt bài toán khó chưa có lời giải thỏa đáng.

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.