Đã xác định 5 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026

5 trên 8 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026 được xác định sau loạt trận sáng 2/7. Brazil đối đầu Na Uy, còn Anh sẽ gặp thử thách mang tên Mexico.

Màn so tài đáng chờ đợi giữa Brazil và Na Uy ở vòng 16 đội.

Sáng 2/7, tuyển Mỹ giành chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina để ghi tên mình vào vòng 16 đội. Đội chủ nhà sẽ chạm trán Bỉ sau khi đại diện châu Âu tạo nên màn ngược dòng lịch sử trước Senegal với chiến thắng 3-2 trong 120 phút.

Ở các cặp đấu được xác định trước đó, Canada chạm trán Morocco trong màn so tài được đánh giá cân bằng. Đại diện Bắc Mỹ gây ấn tượng khi loại Nam Phi với tỷ số 1-0, trong khi Morocco tiếp tục khẳng định vị thế đang lên sau khi vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu.

5 cặp đấu được xác định ở vòng 16 đội.

Một trận cầu đáng chú ý khác là cuộc đọ sức giữa Pháp và Paraguay. "Les Bleus" thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển, còn Paraguay gây bất ngờ khi đánh bại Đức sau loạt sút luân lưu nghẹt thở. Pháp được đánh giá cao hơn, song không được phép chủ quan.

Brazil sẽ chạm trán Na Uy trong màn thư hùng giữa hai đội bóng đang sở hữu phong độ cao. Đại diện Nam Mỹ vượt qua Nhật Bản với tỷ số 2-1, còn Na Uy tiếp tục hành trình ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà.

Trong khi đó, Anh sẽ đối đầu Mexico ở cặp đấu hứa hẹn rất hấp dẫn. "Tam sư" ngược dòng đánh bại CHDC Congo 2-1, còn Mexico dễ dàng vượt qua Ecuador với tỷ số 2-0 để góp mặt ở vòng 16 đội.

Hiện còn 3 tấm vé chưa xác định khi các trận còn lại của vòng 32 đội sẽ lần lượt diễn ra trong hai ngày 3 và 4/7. Tây Ban Nha sẽ gặp Áo, Bồ Đào Nha chạm trán Croatia, Thụy Sĩ đối đầu Algeria, Argentina gặp Cape Verde, Australia đấu Ai Cập và Colombia so tài Ghana.

Tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane hoàn tất cú đúp vào lưới CHDC Congo, giúp tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.