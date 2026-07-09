Bruno Guimaraes 'bật đèn xanh' cho Arsenal

Việc Bruno Guimaraes muốn rời Newcastle United để dự Champions League thúc đẩy Arsenal nhanh chóng đàm phán để hoàn tất bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng.

Huấn luyện viên Mikel Arteta xác định tuyển thủ Brazil là mục tiêu hàng đầu để đá cặp cùng Declan Rice, nhằm tạo nên trục xương sống mới cho "Pháo thủ" trong tham vọng chinh phục danh hiệu mùa tới.

Dù là linh hồn trong lối chơi của "Chích chòe" với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2028, ngôi sao 28 tuổi hiện khao khát tìm kiếm thử thách tại một câu lạc bộ có suất tham dự Champions League.

Đây được xem là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Eddie Howe. Theo các nguồn tin, mức phí 60 triệu bảng được đề xuất như điểm khởi đầu cho các cuộc thương thảo. Dù Newcastle miễn cưỡng trong việc bán trụ cột, áp lực từ phía đại diện Bắc London đang ngày một gia tăng.

Sự xuất hiện của Guimaraes dự kiến sẽ tạo ra một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ tại sân Emirates. Arsenal sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị dành cho Christian Norgaard để giải phóng quỹ lương. Đồng thời, đẳng cấp của tuyển thủ Brazil cũng sẽ đe dọa trực tiếp đến vị trí đá chính của những cái tên như Martin Zubimendi.

Arteta tin rằng cầu thủ này có khả năng nâng tầm đội hình Arsenal ngay lập tức bất chấp màn trình diễn không như ý tại World Cup 2026. Khi anh sắp bước sang tuổi 29, "Pháo thủ" đang cân nhắc kỹ lưỡng gói tài chính để đảm bảo thương vụ mang lại giá trị chuyên môn lẫn kinh tế dài hạn.

Cựu sao Arsenal bùng nổ ở World Cup 2026 Sáng 13/6, Folarin Balogun lập cú đúp, giúp tuyển Mỹ thắng đậm Paraguay 4-1 ở trận ra quân bảng D World Cup 2026.