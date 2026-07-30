Nhà vô địch World Cup 2026 gây tranh cãi

Kỳ nghỉ hè của Nico Williams bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Theo những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, Williams bị bắt gặp đang tận hưởng chuyến nghỉ mát trên du thuyền cùng một nhóm bạn, trong đó có nhiều phụ nữ lạ mặt. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa cầu thủ người Tây Ban Nha và bạn gái Ainhi Garcia.

Không lâu sau khi các hình ảnh được chia sẻ rộng rãi, nhiều cư dân mạng phát hiện Garcia đã xóa toàn bộ ảnh chụp chung với Williams trên trang Instagram cá nhân, đồng thời hủy theo dõi tài khoản của nhà vô địch World Cup 2026.

Động thái của Garcia càng khiến những tin đồn về việc cặp đôi gặp trục trặc trong chuyện tình cảm lan rộng. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, cả Williams lẫn bạn gái vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào để làm rõ sự việc.

Trước đó, Williams và Garcia đã hẹn hò hơn một năm. Garcia cũng có mặt để cổ vũ và ăn mừng cùng bạn trai sau khi tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 trên đất Mỹ.

Williams và Garcia vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cả hai chủ yếu chia sẻ những bức ảnh chụp chung trên mạng xã hội và hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Trong lúc đời tư trở thành chủ đề bàn tán, Williams vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi trước khi trở lại hội quân cùng CLB để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đội tuyển Tây Ban Nha về nước trong biển người Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Madrid để chào mừng những nhà vô địch Tây Ban Nha trở về sau World Cup 2026.