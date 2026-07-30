Muốn đứng vững trước Việt Nam, Singapore phải dám chơi bóng

Cựu trung vệ Subramani Shunmugham nói với Tri Thức - Znews rằng Singapore phải gạt bỏ quá khứ, giữ đội hình chặt chẽ và dám tấn công nếu muốn đứng vững trước tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam có hàng công rất mạnh.

Singapore hành quân đến Mỹ Đình với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận thắng Campuchia và Timor-Leste. Tuy nhiên, kết quả thuận lợi chưa thể che đi những hạn chế trong lối chơi của đội bóng dưới quyền HLV Gavin Lee.

Singapore cần bàn thắng ở phút bù giờ để vượt qua Campuchia, trước khi mất nhiều thời gian mới xuyên thủng hàng phòng ngự lùi sâu của Timor-Leste. Theo cựu trung vệ Subramani Shunmugham, đội tuyển vẫn chưa đạt phong độ như người hâm mộ kỳ vọng, nhưng có những chuyển biến đáng ghi nhận về tính tổ chức và tinh thần thi đấu.

“Điểm tích cực rõ nhất là khả năng tổ chức của Singapore được cải thiện. Đội có thể chưa chơi hay như mong đợi, nhưng thể hiện sự kiên nhẫn và niềm tin lớn hơn vào cách chơi của mình”, Shunmugham chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cựu tuyển thủ Singapore đặc biệt đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Trước Campuchia, họ không chấp nhận một trận hòa mà tiếp tục gây sức ép để tìm bàn quyết định. Khi gặp Timor-Leste, đội bóng vẫn giữ được sự bình tĩnh dù đối phương phòng ngự thấp và thu hẹp tối đa khoảng trống.

Theo Shunmugham, sự ổn định, kỷ luật và khả năng vượt khó là nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng một tập thể. Dù vậy, Singapore vẫn phải cải thiện khả năng tạo cơ hội, đường chuyền quyết định và hiệu quả dứt điểm trước khi đối đầu một đối thủ mạnh hơn nhiều.

Gạt bỏ nỗi ám ảnh 1-5

Chuyến làm khách tại Mỹ Đình vào ngày 31/7 gợi lại ký ức buồn của Singapore ở ASEAN Cup 2024. Khi đó, họ thua Việt Nam với tổng tỷ số 1-5 sau hai lượt trận bán kết và không thể tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Shunmugham cho rằng thất bại ấy phải trở thành động lực thay vì gánh nặng tâm lý. Những cầu thủ từng trải hiểu rằng mỗi trận đấu là một câu chuyện khác, vì thế Singapore không thể bước vào sân với nỗi sợ từ quá khứ.

“Mọi tuyển thủ đều nhớ những trận thua đau, nhưng các cầu thủ giàu kinh nghiệm cũng hiểu rằng mỗi trận đấu mới mang đến một cơ hội khác. Singapore không nên để kết quả trước đây ảnh hưởng đến sự tự tin”, ông nhận định.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Singapore.

Thử thách tại Mỹ Đình vẫn rất lớn. Tuyển Việt Nam thường nhập cuộc chủ động trên sân nhà, có khả năng duy trì sức ép và nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ khán đài. Vì vậy, Singapore phải giữ được sự tập trung ngay từ những phút đầu, tránh để bầu không khí trên sân đẩy đội bóng vào trạng thái căng thẳng.

Cựu trung vệ này cũng không cho rằng kết quả trước Timor-Leste phản ánh chính xác khoảng cách giữa hai đội. Việt Nam thắng đối thủ này 7-0, còn Singapore chỉ thắng 2-0, nhưng mỗi trận đấu diễn ra trong một bối cảnh khác nhau.

“Bóng đá chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, từ chiến thuật, nhịp độ, lực lượng, tâm lý đến thời điểm ghi bàn. Việt Nam có chiều sâu tốt hơn trên hàng công và đủ khả năng duy trì cường độ cao trong 90 phút. Trong khi đó, Singapore gặp một Timor-Leste chủ động lùi sâu và giữ đội hình chặt chẽ”, Shunmugham phân tích.

Theo ông, Singapore phải kiên nhẫn trước một hàng thủ dày đặc, trong khi Việt Nam sớm tìm được bàn thắng và đưa trận đấu theo hướng thuận lợi. Vì thế, cuộc đối đầu tại Mỹ Đình sẽ được quyết định bởi khả năng thực hiện chiến thuật, tính kỷ luật và những khoảnh khắc quan trọng, thay vì tỷ số của hai đội trước cùng một đối thủ.

Không thể phòng ngự suốt 90 phút

Từ kinh nghiệm của một cựu trung vệ, Shunmugham cho rằng Singapore cần chọn cách tiếp cận cân bằng. Đội khách không nên lùi quá sâu, nhưng cũng không thể pressing mạo hiểm trước những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ của Việt Nam.

Ưu tiên hàng đầu là giữ cự ly chặt giữa ba tuyến. Tuyển Việt Nam đặc biệt nguy hiểm khi đối thủ để lộ khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự, bởi các cầu thủ tấn công có thể nhận bóng trong phạm vi hẹp, xoay người nhanh rồi trực tiếp hướng về khung thành.

“Singapore phải giữ đội hình gọn, khóa các đường chuyền vào trung lộ và buộc Việt Nam đưa bóng ra biên. Khi đó, hàng thủ sẽ có nhiều cơ hội hơn để kiểm soát những quả tạt”, ông nói.

Tuy nhiên, chơi chặt chẽ không đồng nghĩa với co cụm. Nếu chỉ tập trung bảo vệ khung thành, Singapore có nguy cơ phải chịu sức ép liên tục và khó đứng vững trong cả trận. Đội khách phải tạo được mối đe dọa trong các pha chuyển trạng thái để khiến hậu vệ biên và tiền vệ Việt Nam dè chừng mỗi khi dâng cao.

Khả năng tận dụng cơ hội cũng mang ý nghĩa quyết định. Singapore chưa tạo ra nhiều tình huống rõ ràng trong hai trận đầu tiên, trong khi số cơ hội tại Mỹ Đình chắc chắn sẽ ít hơn. Theo Shunmugham, đội bóng của Gavin Lee phải nâng chất lượng đường chuyền cuối cùng, di chuyển tốt hơn trong vùng cấm và dứt điểm chính xác khi thời cơ xuất hiện.

“Trước một đối thủ mạnh như Việt Nam, cơ hội sẽ không nhiều. Singapore vì thế phải tận dụng tốt nhất từng tình huống thuận lợi”, cựu tuyển thủ này cảnh báo.

Làm sao để phòng thủ trước Việt Nam là bài toán với Singapore.

Về mục tiêu, Shunmugham cho rằng Singapore phải bước vào sân với niềm tin chiến thắng, nhưng tham vọng cần đi cùng sự thực tế. Một điểm tại Mỹ Đình sẽ là kết quả tích cực và giúp đội khách tiếp tục nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Dù vậy, Singapore không thể nhập cuộc với tư tưởng tử thủ để giữ tỷ số hòa. Họ phải biết lùi lại khi chịu sức ép, duy trì cự ly lúc không có bóng nhưng vẫn đủ dũng cảm để tấn công khi cơ hội mở ra.

Theo Shunmugham, màn trình diễn tại Mỹ Đình quan trọng không kém kết quả. Nếu Singapore thể hiện được sự trưởng thành về chiến thuật, bản lĩnh và ý đồ tấn công rõ ràng trước một trong những đội mạnh nhất khu vực, đó mới là bằng chứng thuyết phục cho thấy đội bóng của Gavin Lee đang thực sự tiến bộ.