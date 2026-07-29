Tuyển futsal Việt Nam thử sức trước loạt đối thủ mạnh ở Thái Lan

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tranh tài tại Continental Futsal Championship 2026 ở Thái Lan từ ngày 1 đến 6/8, với toàn bộ các trận đấu được FPT Play phát sóng trực tiếp.

Tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nga, Thái Lan, Afghanistan và New Zealand tại Continental Futsal Championship 2026.

Continental Futsal Championship Thailand 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 6/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan), quy tụ 5 đội tuyển gồm Việt Nam, Nga, Thái Lan, Afghanistan và New Zealand.

Giải đấu được tổ chức thường niên từ năm 2021, là một trong những sân chơi giao hữu quốc tế chất lượng của futsal châu Á. Năm nay, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định nhà vô địch.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với nhiều đối thủ mạnh đến từ các châu lục khác nhau. Nga là á quân FIFA Futsal World Cup, trong khi Thái Lan nhiều năm liền giữ vị thế số một Đông Nam Á và thường xuyên góp mặt ở đấu trường thế giới. Afghanistan nổi lên như một trong những đội tuyển tiến bộ nhanh nhất châu Á, còn New Zealand đại diện cho khu vực châu Đại Dương với lối chơi giàu thể lực.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Diego Giustozzi mở màn gặp Nga vào ngày 1/8, sau đó lần lượt chạm trán Thái Lan (2/8), Afghanistan (3/8) và New Zealand (5/8).

Đây được xem là đợt kiểm tra quan trọng của đội tuyển futsal Việt Nam trước những mục tiêu lớn trong năm. Bên cạnh việc tích lũy kinh nghiệm trước các đối thủ có trình độ cao, ban huấn luyện cũng sẽ có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Toàn bộ các trận đấu của Continental Futsal Championship Thailand 2026 sẽ được FPT Play phát sóng trực tiếp trên các nền tảng như Smart TV, FPT Play Box, website và ứng dụng FPT Play.