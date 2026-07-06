Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Haaland và tuyển Na Uy khuấy đảo World Cup với màn ăn mừng bùng nổ

  • Thứ hai, 6/7/2026 08:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi hạ Brazil, Erling Haaland làm "nhạc trưởng" dẫn dắt màn ăn mừng chèo thuyền đầy khí thế, tạo nên một trong những khoảnh khắc lan tỏa mạnh mẽ nhất World Cup 2026.

Haaland và tuyển Na Uy có màn ăn mừng giàu cảm xúc ở World Cup 2026.

Tại sân vận động ở New York, Haaland là người hùng của Na Uy khi ghi cả hai bàn trong hiệp hai, giúp đội bóng Bắc Âu đánh bại Brazil 2-1 và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup. Cú đúp cũng giúp tiền đạo của Man City nâng thành tích lên 7 bàn, gia nhập nhóm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng.

Sau tiếng còi mãn cuộc, bầu không khí trên khán đài bùng nổ với những tiếng hò reo của hàng nghìn cổ động viên Na Uy. Haaland được đồng đội trao vinh dự dẫn dắt màn ăn mừng truyền thống "Viking Row". Tiền đạo 25 tuổi cầm dùi đánh trống, trong khi toàn bộ cầu thủ ngồi xuống, xếp hàng trước mặt anh, cùng thực hiện động tác chèo thuyền theo nhịp trống, hòa chung với các CĐV trên khán đài.

Màn ăn mừng mang đậm bản sắc Bắc Âu tạo nên khung cảnh cực kỳ ấn tượng. Cầu thủ và người hâm mộ cùng hô vang, chuyển động đồng điệu như một con thuyền Viking đang vượt sóng, thể hiện sự gắn kết mạnh mẽ giữa đội tuyển và các cổ động viên.

Xuyên suốt từ đầu giải, các đoạn video ghi lại khoảnh khắc này phủ sóng nhiều nền tảng mạng xã hội và nhận về hàng triệu lượt xem. Người hâm mộ đánh giá đây không chỉ là màn ăn mừng đẹp mắt mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và câu chuyện cổ tích mà Na Uy đang viết nên tại World Cup 2026.

Với Haaland ở vị trí đầu tàu, đội bóng Bắc Âu đang trở thành hiện tượng thú vị nhất của giải đấu. Na Uy có cơ hội tiến sâu khi đối đầu Anh hoặc Mexico ở tứ kết vào ngày 12/7.

Na Uy tái hiện màn ăn mừng thương hiệu sau khi hạ Brazil Sau chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, các cầu thủ Na Uy cùng người hâm mộ tiếp tục ăn mừng bằng màn "chèo thuyền Viking" quen thuộc.

Cái ôm gây bão mạng của Haaland và Vinicius

Sáng 6/7, Erling Haaland khoảnh khắc gây bão mạng xã hội với Vinicius Junior sau tiếng còi mãn cuộc.

4 giờ trước

Haaland bóc trần một Brazil nhạt nhòa

Brazil tiếp tục rời World Cup 2026 trong thất vọng khi bị Na Uy loại ở vòng 16 đội, trong ngày Haaland và Nyland phơi bày toàn bộ vấn đề của Selecao.

4 giờ trước

Brazil lập kỷ lục buồn chưa từng có

Sáng 6/7, Brazil thua Na Uy 1-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, đồng thời thiết lập thêm những cột mốc buồn trong lịch sử của đội tuyển 5 lần vô địch thế giới.

4 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Na Uy Erling Haaland Tuyển Brazil Tuyển Na Uy Na Uy

    Đọc tiếp

    Tam the do ngo ngan cua tuyen Anh hinh anh

    Tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn của tuyển Anh

    25 phút trước 09:36 6/7/2026

    0

    Sáng 6/7, Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm khi tuyển Anh đối đầu Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026.

    Pha bo lo dang bi chi trich cua Endrick hinh anh

    Pha bỏ lỡ đáng bị chỉ trích của Endrick

    55 phút trước 09:06 6/7/2026

    0

    Cơ hội ngon ăn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0,56 mà Endrick bỏ lỡ trở thành một trong những bước ngoặt khiến Brazil dừng bước trước Na Uy tại World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý