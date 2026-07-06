Haaland và tuyển Na Uy khuấy đảo World Cup với màn ăn mừng bùng nổ

Sau khi hạ Brazil, Erling Haaland làm "nhạc trưởng" dẫn dắt màn ăn mừng chèo thuyền đầy khí thế, tạo nên một trong những khoảnh khắc lan tỏa mạnh mẽ nhất World Cup 2026.

Haaland và tuyển Na Uy có màn ăn mừng giàu cảm xúc ở World Cup 2026.

Tại sân vận động ở New York, Haaland là người hùng của Na Uy khi ghi cả hai bàn trong hiệp hai, giúp đội bóng Bắc Âu đánh bại Brazil 2-1 và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup. Cú đúp cũng giúp tiền đạo của Man City nâng thành tích lên 7 bàn, gia nhập nhóm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng.

Sau tiếng còi mãn cuộc, bầu không khí trên khán đài bùng nổ với những tiếng hò reo của hàng nghìn cổ động viên Na Uy. Haaland được đồng đội trao vinh dự dẫn dắt màn ăn mừng truyền thống "Viking Row". Tiền đạo 25 tuổi cầm dùi đánh trống, trong khi toàn bộ cầu thủ ngồi xuống, xếp hàng trước mặt anh, cùng thực hiện động tác chèo thuyền theo nhịp trống, hòa chung với các CĐV trên khán đài.

Màn ăn mừng mang đậm bản sắc Bắc Âu tạo nên khung cảnh cực kỳ ấn tượng. Cầu thủ và người hâm mộ cùng hô vang, chuyển động đồng điệu như một con thuyền Viking đang vượt sóng, thể hiện sự gắn kết mạnh mẽ giữa đội tuyển và các cổ động viên.

Xuyên suốt từ đầu giải, các đoạn video ghi lại khoảnh khắc này phủ sóng nhiều nền tảng mạng xã hội và nhận về hàng triệu lượt xem. Người hâm mộ đánh giá đây không chỉ là màn ăn mừng đẹp mắt mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và câu chuyện cổ tích mà Na Uy đang viết nên tại World Cup 2026.

Với Haaland ở vị trí đầu tàu, đội bóng Bắc Âu đang trở thành hiện tượng thú vị nhất của giải đấu. Na Uy có cơ hội tiến sâu khi đối đầu Anh hoặc Mexico ở tứ kết vào ngày 12/7.

Na Uy tái hiện màn ăn mừng thương hiệu sau khi hạ Brazil Sau chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, các cầu thủ Na Uy cùng người hâm mộ tiếp tục ăn mừng bằng màn "chèo thuyền Viking" quen thuộc.