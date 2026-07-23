MLS 'sờ gáy' Inter Miami vì Casemiro

Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vừa chính thức mở cuộc điều tra đối với CLB Inter Miami sau khi nhận được đơn khiếu nại từ LA Galaxy về thương vụ Casemiro.

Thương vụ Casemiro bị MLS điều tra.

Ban tổ chức Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) xác nhận việc tiến hành rà soát các thủ tục ký hợp đồng giữa Inter Miami và tiền vệ Casemiro. Động thái này được đưa ra ngay sau khi LA Galaxy gửi đơn khiếu nại, cáo buộc đội bóng của chủ tịch David Beckham vi phạm nghiêm trọng quy định về quyền ưu tiên đàm phán của giải đấu.

Theo cáo buộc từ LA Galaxy, đội bóng bang Florida bắt đầu thảo luận các điều khoản với tiền vệ 34 tuổi trước khi thực hiện mua lại quyền ưu tiên đàm phán từ phía họ.

Tại MLS, cơ chế ưu tiên đàm phán cho phép mỗi câu lạc bộ ghi tên tối đa 5 cầu thủ để được hưởng quyền đàm phán độc quyền. Bất kỳ đội bóng nào khác muốn ký hợp đồng với cầu thủ có tên trong danh sách này đều bắt buộc phải mua lại quyền ưu tiên từ câu lạc bộ sở hữu trước khi tiến hành thương thảo.

LA Galaxy khẳng định họ là bên nắm giữ quyền ưu tiên đàm phán đối với cựu sao Manchester United vào thời điểm các cuộc liên lạc trái phép bị nghi ngờ diễn ra.

Dù Inter Miami tuyên bố hoàn tất việc mua lại quyền sở hữu trước khi công bố hợp đồng, MLS vẫn quyết định can thiệp để làm rõ mốc thời gian của các bên.

Trong thông báo chính thức, đại diện Liên đoàn cho biết đang tập trung thu thập thông tin và hồ sơ liên quan. MLS nhấn mạnh sẽ giữ im lặng và không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào cho đến khi quá trình điều tra kết thúc.

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