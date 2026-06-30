Màn chuộc lỗi ngọt ngào của Casemiro

Tiền vệ Casemiro kịp thời chuộc lỗi sau hiệp một mờ nhạt bằng một bàn thắng, góp phần giúp Brazil lội ngược dòng đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1 để giành vé đi tiếp.

Casemiro tỏa sáng sau những chỉ trích. Ảnh: Reuters

Trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026 là sân khấu của những cung bậc cảm xúc trái ngược, nơi bản lĩnh của các ngôi sao được thử thách khắc nghiệt nhất.

Chiến thắng 2-1 ngoài việc giúp thầy trò Carlo Ancelotti giành vé đi tiếp, còn là câu chuyện về sự cứu rỗi và khẳng định giá trị cá nhân của tiền vệ kỳ cựu Casemiro.

Sau tiếng còi khai cuộc, Brazil trải qua những giây phút đầy khó khăn khi chạm trán lối chơi kỷ luật của đại diện đến từ châu Á. Nhật Bản không ngần ngại đẩy cao đội hình và tạo ra bất ngờ với bàn thắng mở tỷ số của Kaishu Sano ở phút 29.

Trong tình huống này, Casemiro trở thành tâm điểm của sự thất vọng. Anh bị chỉ trích nặng nề vì phản ứng chậm chạp, không thể truy cản quyết liệt cầu thủ đối phương, khiến hàng phòng ngự Brazil trở nên mong manh. Những tiếng la ó và sự hoài nghi bắt đầu lan tỏa, đặt lên vai cựu tiền vệ Real Madrid một áp lực nghìn cân.

Tuy nhiên, đẳng cấp của ngôi sao lớn thường được bộc lộ rõ nhất khi bị dồn vào chân tường. Phút 56, từ một tình huống phối hợp sắc nét, Gabriel Magalhaes thực hiện đường tạt bóng như đặt về cột hai để Casemiro xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm.

Cú đánh đầu hiểm hóc của anh ở cự ly gần không chỉ đưa bóng vào lưới mà còn xé toạc mọi định kiến tiêu cực trước đó. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 chính là bước ngoặt quyết định, thổi bùng ngọn lửa chiến đấu cho Brazil và mở đường cho màn lội ngược dòng thành công.

Casemiro góp phần giúp Brazil đánh bại Nhật Bản với tỷ số 2-1. Ảnh: Reuters

Trên các diễn đàn mạng xã hội, làn sóng bình luận diễn ra cực kỳ sôi nổi. Một bộ phận người hâm mộ bao dung hơn khi chứng kiến màn "chuộc lỗi" của anh, hứa sẽ ngừng chỉ trích vì sự tỏa sáng đúng lúc.

Thế nhưng, vẫn có những luồng ý kiến khắt khe cho rằng Brazil cần một sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Họ đề xuất việc để các tài năng trẻ như Endrick đá chính để tăng tính đột biến, đồng thời cho rằng Casemiro nên lùi về băng ghế dự bị trong các trận đấu tới vì phong độ thiếu ổn định.

Brazil giờ đây chính thức góp mặt tại vòng 16 đội và đang chờ đợi đối thủ là Na Uy hoặc Bờ Biển Ngà. Dù lối chơi vẫn còn những điểm cần cải thiện, tấm vé đi tiếp là minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc của "Selecao".

Riêng với Casemiro, bàn thắng vào lưới Nhật Bản không chỉ giúp đội nhà tiếp tục nuôi hy vọng tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, mà còn là lời khẳng định rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kinh nghiệm và bản lĩnh của những cựu binh vẫn là điểm tựa vô giá cho "Vũ điệu Samba".

Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.