Ancelotti đã đúng về Casemiro

Casemiro từng bị cả Brazil nghi ngờ trước Nhật Bản, nhưng bàn gỡ hòa, danh hiệu hay nhất trận và cột mốc 12 trận bất bại ở World Cup cho thấy vì sao Ancelotti không thể bỏ anh.

Casemiro ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Brazil trước Nhật Bản.

Có những trận đấu chỉ cần 45 phút để một cầu thủ bị phán xét. Casemiro trải qua cảm giác đó trước Nhật Bản ở vòng 1/16. Anh vào bóng chậm, nhận thẻ vàng sớm, xử lý thiếu gọn gàng và nhiều lần gặp khó trước sức ép của đối thủ.

Với một tiền vệ đã 34 tuổi, từng rời xa tuyển Brazil gần hai năm, mọi pha chệch nhịp đều dễ bị xem như dấu hiệu của sự xuống dốc.

Ancelotti nhìn thấy điều người khác bỏ qua

Trên khán đài MetLife, sự sốt ruột lan nhanh. Một bộ phận truyền thông Brazil bắt đầu nghi ngờ. CĐV muốn thay đổi. Ngay cả Tổng thống Lula da Silva sau đó cũng thừa nhận những người ngồi cạnh ông đều muốn rút Casemiro khỏi sân, và chính ông cũng nghĩ như vậy.

Nhưng Carlo Ancelotti thì không.

Sau giờ nghỉ, HLV người Italy thay Lucas Paqueta, đưa Endrick vào sân để tăng sức tấn công, nhưng vẫn giữ Casemiro ở lại tuyến giữa. Đó là quyết định đặt trên sự hiểu biết, không phải cảm tính. Ancelotti từng làm việc với Casemiro đủ lâu để hiểu một hiệp đấu tệ không thể xóa sạch bản lĩnh của một thủ lĩnh.

Và Casemiro đáp lại bằng cách quen thuộc nhất: xuất hiện đúng lúc. Anh ghi bàn gỡ hòa, kéo Brazil trở lại trận đấu, rồi chơi chắc chắn hơn trong hiệp hai. Từ cầu thủ bị đòi thay ra, anh trở thành người mở lại cánh cửa cho Brazil. Chung cuộc, Brazil thắng Nhật Bản 2-1, còn Casemiro được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Sau trận, Ancelotti nói: “Không ai có thể dạy Casemiro cách chơi bóng. Cậu ấy là một thủ lĩnh thực thụ”. Đó không chỉ là lời khen. Đó là lời giải thích cho lựa chọn của ông.

Casemiro chạm mốc 12 trận bất bại ở World Cup, cân bằng kỷ lục tốt nhất lịch sử giải đấu.

Brazil không thiếu cầu thủ nhanh hơn, trẻ hơn hay giàu năng lượng hơn Casemiro. Nhưng ở vòng knock-out, khi trận đấu trở nên nặng nề và chỉ một sai lầm có thể phá hỏng cả chiến dịch, đội bóng cần nhiều hơn kỹ thuật.

Brazil cần một người biết giữ nhịp, biết chịu trách nhiệm, biết kéo tập thể đứng dậy sau những phút lạc hướng. Casemiro vẫn làm được điều đó.

Kỷ lục của người không chịu gục ngã

Bàn thắng trước Nhật Bản không chỉ giúp Casemiro cứu Brazil trong một thời điểm khó khăn. Nó còn đưa anh chạm tới một cột mốc đặc biệt: 12 trận bất bại tại World Cup, cân bằng kỷ lục tốt nhất lịch sử.

Điểm đáng nói là mỗi khi Casemiro ra sân ở World Cup, Brazil chưa từng thua. Năm 2018, Brazil bị Bỉ loại ở tứ kết, nhưng Casemiro vắng mặt vì án treo giò. Năm 2022, Brazil dừng bước trước Croatia sau loạt luân lưu, còn trận đấu được tính là hòa sau thời gian thi đấu. Vì vậy, về mặt thống kê, World Cup vẫn chưa thể đánh bại Casemiro trong một trận anh góp mặt.

Chỉ cần thêm một trận bất bại, tiền vệ Brazil sẽ đứng một mình ở đỉnh kỷ lục ấy. Nhưng câu chuyện của Casemiro không chỉ nằm trong những con số.

Sự trở lại của anh phản ánh rõ cách Ancelotti xây lại Brazil. Trong lúc nhiều ý kiến muốn đội tuyển trẻ hóa triệt để, HLV người Italy vẫn chọn kéo Casemiro trở lại. Ông hiểu Brazil cần một điểm tựa ở giữa sân, một cầu thủ có thể tạo trật tự cho đội hình và tiếng nói trong phòng thay đồ.

Casemiro không còn là phiên bản sung mãn nhất về thể lực. Anh có thể chậm hơn, đôi lúc nặng nề hơn và không tránh khỏi những khoảnh khắc hụt hơi. Nhưng giá trị của một thủ lĩnh không nằm ở việc không bao giờ mắc lỗi. Giá trị ấy nằm ở cách anh phản ứng sau sai lầm.

Carlo Ancelotti giữ Casemiro trên sân bất chấp sức ép sau hiệp một, và quyết định đó giúp Brazil xoay chuyển trận đấu.

Trước Nhật Bản, Casemiro có hiệp một đáng quên. Nhưng anh không biến mất. Anh ở lại, ghi bàn, rồi kiểm soát lại trận đấu theo cách của mình. Đó là kiểu bản lĩnh Brazil cần khi bước sâu vào World Cup.

Một đội bóng muốn vô địch không thể chỉ sống bằng cảm hứng của các ngôi sao tấn công. Họ cần những cầu thủ biết làm phần việc nặng, biết chịu áp lực và biết đứng lên khi bị nghi ngờ. Casemiro là mẫu cầu thủ như vậy.

World Cup có thể đã làm nhiều ngôi sao gục ngã. Nhưng với Casemiro, giải đấu này vẫn chưa tìm được cách đánh bại anh.