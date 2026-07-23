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Thể thao

Đồng đội mới chào đón Casemiro bằng bàn phản lưới khó tin

  • Thứ năm, 23/7/2026 21:07 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Sáng 23/7, Inter Miami thắng Chicago Fire 3-2 trong ngày trở lại MLS sau World Cup 2026, nhưng sự chú ý của trận đổ dồn về pha phản lưới khó tin của đội chủ nhà.

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Thủ môn của Inter Miami mắc sai lầm dù đối thủ không tạo áp lực đủ lớn.

Sau hơn hai tháng nghỉ nhường chỗ cho World Cup 2026, Inter Miami trở lại MLS bằng cuộc tiếp đón Chicago Fire trên sân nhà ở vòng 16 bảng miền Đông.

Tâm điểm trận đấu là màn ra mắt của Casemiro trong màu áo đội bóng bang Florida, đồng thời cũng là lần đầu Robert Lewandowski thi đấu tại MLS. Tuy nhiên, cả hai ngôi sao đều không thể lấn át tình huống hy hữu diễn ra ngay từ đầu trận.

Phút 18, hậu vệ Ian Fray chuyền bóng về cho thủ môn Rocco Rios Novo trong lúc Lewandowski áp sát. Thủ thành của Inter Miami xử lý lóng ngóng, đá hụt bóng và bất lực nhìn bóng lăn thẳng vào lưới nhà. Đây được xem là một trong những bàn phản lưới đáng quên nhất của MLS mùa này.

Sai lầm càng trở nên cay đắng khi Rios Novo mới có lần đầu bắt chính kể từ tháng 3. Ban huấn luyện Inter Miami quyết định trao cơ hội cho anh thay vì Dayne St. Clair, người chơi không ổn định trước kỳ nghỉ World Cup.

Dù khởi đầu thảm họa, đội chủ sân Chase Stadium vẫn lội ngược dòng thành công. Luis Suarez tỏa sáng với cú đúp ở các phút 27 và 51 để đưa Inter Miami vượt lên.

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Robert Lewandowski không ghi bàn và cùng Chicago Fire nhận thất bại sát nút.

Sau khi Puso Dithejane gỡ hòa 2-2 cho Chicago Fire, Preston Plambeck ghi bàn quyết định ở phút 87, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà.

Đây cũng là trận đầu tiên của Inter Miami kể từ ngày 24/5. Chiến thắng giúp đội bóng mới của Casemiro giữ vị trí thứ hai tại bảng miền Đông MLS với 34 điểm, chỉ xếp sau Nashville.

Ở trận này, Inter Miami không có Lionel Messi và Rodrigo De Paul. Hai tuyển thủ Argentina được nghỉ phép theo thỏa thuận giữa FIFA và FIFPRO sau khi vừa cùng đội tuyển giành ngôi á quân World Cup 2026. Theo quy định, các cầu thủ tham dự giải đấu phải được nghỉ tối thiểu 21 ngày trước khi trở lại thi đấu cho CLB.

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Đào Trần

Casemiro Inter Miami Ian Fray MLS Chicago Fire Rocco Rios Novo

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