Highlights Tottenham 2-2 Brighton
Đêm 18/4, Tottenham hòa Brighton với tỷ số 2-2 thuộc vòng 33 Premier League.
Sáng 19/4, siêu phẩm giúp Inter Miami thắng 3-2 trước Colorado Rapids thuộc vòng 8 MLS cũng là bàn thắng thứ 905 trong sự nghiệp của Lionel Messi.
Hôm 18/4, Youtuber Max Fosh châm lửa đốt thẻ vàng trong trận đấu từ thiện tại sân Wembley.
Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.
Hà Nhuận Đông gây bùng nổ truyền thông khi tái hiện hình tượng Hạng Vũ trong trận đấu của Túc Thiên gặp Nam Kinh thuộc giải Tô Siêu 2026.
Thất bại trước Bayern Munich tại tứ kết Champions League 2025/26 hôm 16/4 chính là giọt nước tràn ly phơi bày sự bất ổn của tập thể Real Madrid.
Cùng đem về những siêu sao bom tấn, nhưng cái cách Bayern Munich đang khai thác tiềm năng của các cầu thủ họ sở hữu thật sự khiến nhiều đội bóng cần phải học tập.
Cả Chelsea và MU đều phải nhận những thất bại ê chề tại vòng 32 Premier League. Vì lẽ đó, cuộc đại chiến tại Stamford Bridge ngày 19/4 hứa hẹn sẽ vô cùng đáng mong đợi.
Trận hòa 1-1 trước Blackburn sáng 18/4 chính thức giúp Coventry của Lampard trở lại Premier League sau 25 năm. Trên hành trình ấy, dấu ấn của ông là không phải bàn cãi.
Cristiano Ronaldo Junior có cho mình cú hat-trick trong cuộc đối đầu giữa U16 Al Nassr với U16 Al Fayha tại giải U16 Saudi Arabia hôm 15/4.