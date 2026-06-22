Cầu thủ Paraguay ngang nhiên lấy đồng hồ của trọng tài

Matias Galarza tạo nên khoảnh khắc kỳ lạ và hài hước nhất tại World Cup 2026 trong chiến thắng 1-0 của Paraguay trước Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng D hôm 20/6.

Khoảnh khắc hài hước của Galarza.

Galarza là người hùng của Paraguay với bàn thắng duy nhất được ghi ngay ở phút thứ 2, giúp đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, điều khiến anh được nhắc đến nhiều hơn lại đến từ một tình huống khó tin trước giờ nghỉ.

Sự việc xảy ra khi cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi quyết liệt sau một pha va chạm. Trong lúc cố gắng can thiệp để ổn định tình hình, trọng tài Ivan Barton vô tình làm rơi chiếc đồng hồ đeo tay xuống sân mà không hề hay biết. Giữa lúc hỗn loạn, Galarza phát hiện món đồ nằm trên mặt cỏ. Thay vì lập tức trả lại cho vị vua áo đen, tiền vệ 24 tuổi khiến tất cả bật cười khi nhặt lên, đeo vào cổ tay và tò mò bấm thử các chức năng như thể vừa nhận được món quà mới.

Do đang tập trung xử lý màn xô xát giữa các cầu thủ, trọng tài Barton hoàn toàn không nhận ra chiếc đồng hồ biến mất. Chỉ vài phút sau, khi bầu không khí trên sân lắng xuống, Galarza mới trả lại món đồ cho vị trọng tài người El Salvador.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên làn sóng bình luận sôi nổi. Nhiều người hâm mộ gọi đây là "khoảnh khắc điên rồ nhất World Cup 2026", trong khi người khác hài hước cho rằng chiếc đồng hồ chính là "phần thưởng ghi bàn" dành cho Galarza.

Một số cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ còn cho rằng tiền vệ Paraguay đáng lẽ phải nhận thẻ vàng vì hành động này. Nếu bị phạt, anh sẽ nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu sau khi lĩnh thẻ từ rất sớm ở phút thứ 4.

Dù vậy, Galarza thoát án phạt. Paraguay bảo toàn chiến thắng 1-0 để nuôi hy vọng đi tiếp, bất chấp Miguel Almiron bị đuổi khỏi sân từ cuối hiệp một.

Video Paraguay mở tỷ số 1-0 Ngày 20/6, Paraguay ghi bàn ngay trong phút đầu tiên để tạo lợi thế trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt hai bảng D World Cup 2026.